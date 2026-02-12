El Ikea más grande de Galicia tira la casa por la ventana al estilo Bad Bunny: «Vendemos todo el restaurante»
La marca recrea la ya icónica actuación del cantante puertorriqueño en la final de la Super Bowl para anunciar que vende el mobiliario de su restaurante
El Ikea de A Coruña, el más grande de Galicia, recrea la viral actuación de Bad Bunny en la final de la Super Bowl para anunciar que pone a la venta todo el mobiliario de su restaurante.
La cuenta de Ikea Galicia comparte un vídeo en el que se ve a sus empleados de la tienda de A Coruña imitando uno de los momentos más compartidos del show de medio tiempo de la Super Bowl del pasado domingo. Este particular anuncio ha sido celebrado en redes sociales por la popularidad de los muebles que salen a la venta entre los clientes del establecimiento.
Al final del vídeo, cuando la trabajadora lanza el balón contra el suelo—en este caso de fútbol— como el cantante puertorriqueño durante su actuación, uno de sus compañeros muestra un cartel en el que se lee: «Lo único más poderoso que reformar el restaurante es montar uno nuevo».
«El próximo lunes 16 empezamos a vender el mobiliario de nuestro restaurante para montar uno guapo y renovado» escriben en el post de Instagram que acompaña al vídeo. El anuncio convoca a los clientes de Ikea en el restaurante del local a las 10.00 horas de la mañana prometiéndoles que podrán llevarse «¡todo lo que esté etiquetado!».
