El escondite de Luis Zahera para desconectar en invierno: termas japonesas en el corazón de Galicia
El actor gallego ha disfrutado de uno de los complejos termales más especiales de la comunidad
Luis Zahera es uno de los actores gallegos más famosos del panorama actual. El compostelano saltó a la fama gracias a la serie Mareas Vivas y su carrera profesional ha estado plagada de éxitos desde entonces, incluyendo dos Goya a mejor actor de reparto por las películas El Reino y As Bestas.
Su característica forma de hablar y el tono 'chulesco' de los personajes que interpreta a menudo lo han convertido en una de las personalidades más reconocibles del mundillo cinematográfico. Y si algo lo define casi tanto como eso es su defensa de Galicia.
El actor es un gran defensor de su tierra, como demostró con la participación en la viral campaña de Greenpeace, y aunque gran parte de su trabajo se desarrolla en Madrid, no duda en viajar a Galicia en cuanto puede. En esta ocasión, Zahera decidió arrancar el año en un lugar considerado como toda una joya oculta del termalismo en Ourense: las Termas de Prexigueiro.
Termas japonesas en el corazón de Galicia
Las Termas de Prexigueiro, en Ribadavia (Ourense), forman un circuito termal al aire libre de estilo asiático, rodeado de bosques y con un nombre muy particular: 'Kumano Kodo', un famoso peregrinaje por distintos templos del país nipón y que se conoce como el Camino de Santiago Japonés.
Este curioso nombre tiene mucho sentido, ya que cada una de las cinco pozas del circuito tiene el nombre de uno de los templos del Kumano Kodo. Las aguas de este circuito tienen propiedades terapéuticas certificadas: bicarbonatadas, sódicas, fluoradas, hipertermales, silicatadas, sulfuradas y sulfurosas. Además de estas pozas, las termas cuentan con dos piscinas de agua fría, spa y distintos tratamientos que van desde el hidromasaje hasta la chocolaterapia.
Estas termas están ubicadas a solo 5 km del centro de Ribadavia y tiene un precio de 6,75 euros y de 6 para niños. El tiempo máximo que se puede estar en el circuito es de 90 minutos y el horario es de martes a jueves de 11:00 - 23:00 horas, los viernes y sábado de 10:00 - 00:00 horas y los domingos de 10:00 - 23:00 horas.
