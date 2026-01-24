El truco definitivo para que tu comida se caliente bien en el microondas

Es muy común que, en muchas ocasiones, cuando calentamos una comida, esta quede fría en el centro mientras que los bordes sí se han calentado correctamente. Esto ocurre con frecuencia al recalentar platos ya preparados y puede resultar bastante frustrante. Entonces, a la hora de sentarnos a disfrutar de estos platos —que suelen ser arroces, guisos, sopas o pastas—, nos encontramos con dos posibles situaciones: o nos quemamos la lengua con las partes más calientes o, por el contrario, el plato sigue frío en el centro y no resulta agradable de comer.

Este problema es especialmente habitual cuando utilizamos el microondas, ya que el calor no siempre se distribuye de manera uniforme. Como consecuencia, muchas personas optan por recalentar la comida varias veces, removiéndola entre cada intento, lo que no solo consume más tiempo, sino que también puede afectar a la textura y al sabor del plato.

Sin embargo, existen algunos trucos sencillos que se pueden seguir para conseguir que la comida se caliente de forma más homogénea, sin necesidad de pasar por el proceso de calentarla dos veces ni de sufrir ese desagradable contraste entre zonas muy calientes y otras completamente frías.

¿Cómo debemos calentar realmente la comida?

Uno de los trucos estrella para que la comida se caliente de manera uniforme es repartirla bien en el plato, dejando un hueco en el centro. En el caso de pastas y arroces, también se puede añadir en ese hueco una cucharada de agua para generar vapor. Además, es recomendable calentar la comida en raciones y evitar llenar el plato en exceso.

Por otro lado, conviene prestar atención a la potencia del microondas, ya que influye directamente en cómo se calienta la comida. No todos los platos requieren la misma intensidad: para preparaciones densas como guisos, pastas, arroces o carnes, lo más adecuado es usar una potencia media, mientras que para platos líquidos, como las sopas, se recomienda una potencia alta.

Calentar a intervalos

Otro de los trucos que podemos utilizar para calentar la comida es hacerlo a intervalos. La realidad es que es más costoso, pero así no tendrás ninguna duda de que lo haces bien. Se trata de calentar la comida en intervalos de entre 30 y 60 segundos y remover entre tandas. Colocando a la vez tu plato de comida al borde del plato del microondas para que las diferentes partes cojan mejor el calor.

Por otro lado, si tu plato ha estado congelado, lo más correcto será descongelar a baja potencia y posteriormente calentar.