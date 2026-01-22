La cena ideal para ver al Celta en Europa League: una pizza celeste con ingredientes gallegos

Esta noche a las 21:00 horas el Celta busca sellar su pase a la siguiente ronda europea con un triunfo ante LOSC Lille. Muchos celtistas lo seguirán de cerca desde Balaídos, pero quienes no hayan tenido la suerte de conseguir entradas tendrán que bajarse al bar o seguirlo desde casa. Para estos últimos tenemos la cena ideal con la que seguir el partido: «Una pizza del Celta de Vigo».

El chef vigués Mike Brunner (oishiimike) comparte sus recetas originales a través de las redes sociales. Entre platos sorprendentes y técnicas de alta cocina hechas desde casa, el cocinero ha lanzado una receta que hará las delicias de los seguidores del club vigués.

«Todos tenemos ese amigo que cuando lleva ya tres cervezas empieza con sus ideas raras [...] Por primera vez mi amigo tuvo una buena idea: hacemos una masa de pizza celeste y la fermentamos con Estrella Galicia», explica en un vídeo desde su cuenta de Instagram.

La receta perfecta para la pizza más celeste

En el post de Brunner, uno de los cocineros de la popular trattoria Italiana Da Mario, comparte los ingredientes que necesitas para preparar la pizza más «celeste»:

500 g de harina de fuerza.

1 lata de estrella Galicia, sin gas.

10 g de sal.

1 g de levadura fresca.

Un poco de espirulina azul ecológica.

El cocinero también da las claves sobre cómo preparar la masa para que te quede como en una auténtica trattoria italiana: «Abre la lata remueve y déjala 10–15 minutos para quitar el gas. Viértela sobre la harina junto a la sal y levadura, integra, añade la espirulina disuelta en un poco de agua, amasa bien hasta tener una masa homogénea. Después solo debemos dejarla reposar en la nevera y sacarla una hora antes de preparar la pizza.

Pero esta pizza no sería una auténtica pizza del Celta de Vigo solo por el color de su base. Para completar la receta celtista, el cocinero vigués detalla cómo preparar la crema de pimientos de Padrón, que aliña el plato: «En una sartén ponemos los pimientos sin tallo y sin pepitas, dejamos que se cocinen lentamente en aceite de oliva suave, que no se doren».

El siguiente paso es retirar el aceite y en la misma sartén caramelizar un poco los pimientos, dejando algo «parecido a una mermelada». Añade un poco de agua, un chorrito de vinagre blanco, una cucharada de azúcar, una pizca de sal y deja que reduzca un poco. «Cuando esté lo trituramos con un poco de nata y lo colamos para quedarnos con una crema espesa y llena de sabor», concluye Brunner.

Con la pizza ya fuera del horno, solo resta añadir los ingredientes estrella de esta pizza: pulpo cocido, queso de tetilla, unos puntos de la crema de pimientos, sal en escamas, pimentón y un chorro de aceite virgen extra.