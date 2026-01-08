El nombre gallego de niño menos común: corto, bonito y menos de 30 niños lo tienen en toda España
Este nombre de cinco letras, aunque poco usual, concentra mucho significado
Cada vez más padres y madres gallegos apuestan por nombres tradicionales o relacionados con la comunidad para sus hijos. Aunque no es un fenómeno exclusivo de Galicia, en esta comunidad se ha hecho muy evidente la recuperación de nombres que llevaban décadas desaparecidos y que tienen raíces culturales muy marcadas.
Lo que no resulta tan común dentro de esta tendencia es lo de tirar de geografía para dar con el nombre que ponerle a un recién nacido. Los datos certifican la originalidad de esta elección. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), solo 29 niños en toda España se llaman así y su edad media es de 5,3 años.
Un nombre corto y bonito con un origen popular
El nombre en cuestión es Ézaro y tiene su origen en una parroquia homónima de Dumbría, en la Costa da Morte coruñesa. Este lugar es muy popular entre los gallegos por la espectacular cascada de Ézaro, la única desembocadura de un río, el Xallas, directamente en el mar a través de un salto de agua en toda Europa.
Aunque se trate de un nombre inusual, sus raíces son fuertes. Su vinculación con la naturaleza y la geografía de la zona es evidente, pero su significado no se queda atrás. Como explica el Centro de Interpretación de Rutas Monte Pindo y Fervenza, la etimología de 'Ézaro' se remonta al indoeuropeo y se trataría de un término hidronímico que significa «moverse con violencia, mover con ímpetu, con rapidez».
En cuanto a la distribución geográfica de este nombre, lo que muestra el INE es que las 29 personas que se llaman así se concentran en la provincia de A Coruña. Con solo cinco letras, este nombre reúne sonoridad, identidad y vinculación con la región; una opción más que original que sigue la línea de otros nombres como Sil, Aldán o Aloia.
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota