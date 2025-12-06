Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta los mitos sobre la limpieza de la lavadora: «El bicarbonato y el vinagre no sirven»

La lavadora es uno de los electrodomésticos más queridos del hogar gracias al trabajo de que nos libera. La utilizamos casi sin pensarlo, pero quizá no tenemos tan claro cada cuánto hemos de limpiarla o qué sustancias son realmente eficaces para mantenerla en buen estado. Según los principales fabricantes, este aparato puede acumular restos de detergente, humedad y moho si no se realiza un mantenimiento regular, algo que afecta tanto a su vida útil como al olor de la ropa. Por eso, recomiendan una limpieza interna periódica para evitar averías y optimizar su rendimiento.

Además, los organismos de consumo insisten en que una lavadora sucia puede incrementar el consumo energético, ya que el electrodoméstico trabaja más para completar cada ciclo. Esto significa que mantenerla limpia no solo es una cuestión de higiene: también ayuda a reducir costes a largo plazo. Y aunque existen muchos métodos caseros circulando por internet, no todos son efectivos o seguros.

Una persona pone la lavadora. / EP

Seguramente hayas oído hablar de mezclas milagrosas o trucos virales, pero antes de aplicarlos conviene saber qué hay de cierto en ellos. Aquí es donde entran las explicaciones de Diego Fernández, ingeniero químico y creador de contenido, que explica de forma clara qué productos funcionan y cuáles no para limpiar correctamente tu lavadora.

«El bicarbonato y el vinagre se neutralizan»

Según Fernández (@renovandoconideas en Instagram), muchos de los métodos caseros más populares no solo son ineficaces, sino que pueden dar una falsa sensación de limpieza. «¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar la lavadora? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro», comenta de forma didáctica. Su advertencia apunta a un error muy común en el mantenimiento del hogar.

El experto añade que el bicarbonato por sí solo tampoco es una opción útil: «El bicarbonato de sodio por sí solo tampoco sirve porque este no tiene la capacidad de eliminar la cal ni los residuos de detergente». En cambio, el vinagre sí tiene cierta efectividad, pero solo si se usa en cantidades difíciles de manejar en casa.

Fernández detalla que serían necesarios dos litros de vinagre industrial o cuatro litros de vinagre de cocina para ver resultados reales. «Lo que yo te recomiendo usar es ácido cítrico», manifiesta, destacando que se trata de un producto más potente, más seguro y más práctico para el mantenimiento de la lavadora.

Las bondades del ácido cítrico

El ácido cítrico, explica el ingeniero, es menos corrosivo que el vinagre y, si se administra en estado sólido, permite controlar mejor la cantidad. Su propuesta es sencilla: añadir cuatro cucharadas directamente en el tambor y poner en marcha la lavadora con un programa largo con agua caliente.

Para que el electrodoméstico se mantenga en condiciones óptimas, el experto recomienda aplicar esta limpieza de manera periódica. Según Fernández, una vez cada tres o cuatro meses es suficiente para evitar los malos olores, mejorar el rendimiento y conseguir que la ropa salga realmente limpia.

Un hombre pone una lavadora. / EP

A modo de recordatorio, un buen mantenimiento de la lavadora incluye:

Revisar el filtro cada cierto tiempo.

cada cierto tiempo. Mantener la goma de la puerta seca y libre de residuos.

seca y libre de residuos. Dejar la puerta abierta después de cada lavado.

después de cada lavado. Evitar el exceso de detergente.

de detergente. Programar limpiezas periódicas del tambor.

Con estas pautas y las recomendaciones del experto, mantener tu lavadora en buen estado es más sencillo de lo que parece y evitarás problemas y averías que siempre suponen un contratiempo en el día a día del hogar.