La casa en venta más particular de Galicia: una fortaleza del siglo XVIII sobre el mar

Vivir en un castillo no es una cosa de cuentos para los gallegos. La casa a la venta más particular de esta comunidad es una fortaleza del siglo XVIII sobre el océano Atlántico reconvertida en vivienda de lujo

Se trata del Castillo del Cardenal, en Corcubión (A Coruña), y no es la primera vez que esta residencia se pone a la venta. En 2017 este edificio histórico estaba disponible en el mercado por el módico precio de 3 millones de euros. No solo no se ha vendido todavía, sino que hoy cuesta 4 millones de euros.

Una joya a la venta

La propietaria del castillo del Cardenal vende la fortaleza que guarda la ría de Corcubión desde el siglo XVIII con el ánimo de que se convierta en un hotel boutique, respetando al máximo el monumento y sin modificar la estructura.

La iniciativa pretende mantener la conservación del bien y su puesta en valor, haciéndolo económicamente sostenible. La cuestión está en si existen compradores dispuestos a mantener este lugar como vivienda particular y cumplir con este compromiso.

Según el anuncio en un conocido portal de venta y alquiler de inmuebles, la propiedad se extiende por aproximada de 50.000 metros cuadrados, de los cuales 2.700 son construidos y 700 útiles aproximadamente, en una única planta, sin barreras arquitectónicas, techos abovedados, salidas independientes y vistas al mar desde toda la propiedad.

Cuenta con nueve habitaciones, cuatro jardines interiores, pozo y manantiales de gran caudal y calefacción central. El encanto lo completa unas escaleras que dan acceso directo al mar y dos calas en la finca.

Un castillo con mucha historia

Antes de convertirse en bien inmobiliario, este castillo formaba parte de las defensas de la ría de Corcubión. Su ubicación estratégica le permitía cerrar el acceso a estas aguas como parte de un complejo de fortalezas en los que se incluye los castillos de San Carlos, en Fisterra; del Soberano, en Camariñas (hoy desaparecido); y del Príncipe, en Ameixenda (Cee).

Según la leyenda, este último y el de Corcubión estaban unidos por una cadena que podía elevarse para bloquear a los barcos que se acercasen a la Costa da Morte con malas intenciones.

Y es que esta era la principal función de estas edificaciones, proteger el litoral gallego de los saqueos que sufrían por parte de navegantes que pasaban por la zona en su camino al Mediterráneo desde el norte de Europa.

Una ubicación privilegiada

E pueblo marinero de Corcubión se abre al mar en un semicírculo sobre la ría homónima y ofrece una escena poco habitual en este litoral: aguas tranquilas, pequeñas barcas de pescadores que salpican de colores el agua y calles de piedra por las que pasear sin mirar el reloj.

Corcubión se ha convertido en una parada obligada para aquellos peregrinos que deciden alargar su viaje y alcanzar Fisterra para completar el Camino de Santiago.

El casco antiguo del pueblo, declarado conjunto histórico-artístico, ofrece un patrimonio arquitectónico muy particular, combinando las típicas casas marineras de galerías de madera y patios que miran al mar, con edificios de piedra y viviendas señoriales que atraen la vista con sus detalles.

Este pueblo destaca por su arquitectura y la naturaleza que lo rodea. / Concello de Corcubión

En cuanto a los paisajes que ofrece la zona, podemos encontrar la playa de Quenxe. Este arenal de 350 metros de longitud cuenta con un paseo marítimo, servicio de socorrismo y unas curiosas ruinas de piedra que recuerdan la industria de salazón que nutría la zona en el pasado.

A cuatro kilómetros del pueblo se encuentra el Cabo Cee, desde el que podremos disfrutar de una vista de la ría, así como divisar el Cabo Fisterra y el monte Pindo. En el propio cabo, encontraremos un faro de 1860, con una torre en forma de tronco piramidal y sección octogonal remata por un balcón y una linterna sin cúpula acristalada.