Un especialista del motor desvela su lista negra: «No compres estos coches»

No es nada sencillo encontrar el coche ideal, a pesar de que hay muchos modelos disponibles en el mercado. Una de las principales dificultades que los ciudadanos se encuentran en el concesionario es que el vehículo cumpla con todas las necesidades.

Aunque al final todas las personas buscan un automóvil seguro, fiable y que en el fututo no tenga problemas en el motor o en cualquiera otra parte. Por este motivo, un empleado de 'Garaje Hermético' ha revelado en TikTok su lista negra de vehículos, aquellos que no compraría de ninguna de las maneras.

El especialista del motor empieza diciendo en el vídeo, que ya cuenta con más de dos millones de visualizaciones, que «en 'Garaje Hermético' nos hemos propuesto desenmascarar los coches problemáticos y hemos hecho la lista negra de coches que no debes de comprar».

Stellantis la peor parada

En primer lugar, el experto en automóviles alerta a los ciudadanos españoles sobre los problemas mecánicos más comunes en varios modelos fabricados por el grupo Stellantis, la empresa automovilística que agrupa marcas como Opel, Peugeot, Fiat y Citroën.

«Tenemos que hablar de problemas mayúsculos: del famoso motor 1.2 Puretech. En concreto, dan problemas desde 2012», expone en el vídeo. No obstante, él se centra en los últimos cinco años: «¿Los modelos afectados? Casi toda la gama pequeña».

En ese instante del vídeo, el empleado de 'Garaje Hermético' empieza a nombrar modelos que jamás compraría: «Peugeot 208, 308 y 2008; Citroën C3, C4 y C4 Cactus; Opel Corsa y Grandland».

El principal problema que presentan todos estos vehículos es que «es el peor diseño de toda la década porque tiene una correa de distribución de goma, bañada en aceite, que se degrada y al final acaba tapando el filtro de aceite», algo que hace que impida que funcione la bomba y «el motor se destruye», siendo «una avería carísima».

El experto del tiempo asegura que «la consecuencia es la rotura del motor. Se destroza completamente... hay un montón de plataformas en toda Europa reclamando a la marca. El impacto en el valor de venta del coche es devastador».