Dubái, una experiencia a tu medida con Newblue

Viajar a Dubái es adentrarse en un destino que permite adaptar la experiencia a cada viajero, con un concepto de viaje flexible y pensado para disfrutar sin prisas.

Un viaje a través de sabores y tradiciones

La gastronomía de Dubái es un crisol de sabores que refleja la historia de la ciudad como un importante centro comercial. Desde la llegada de comerciantes de diferentes partes del mundo, Dubái ha adoptado ingredientes y técnicas culinarias que han enriquecido su cocina gracias a la fusión de sabores que combina cocina árabe: la base de la gastronomía dubaití proviene de la cocina árabe, con platos como el hummus y el tabbouleh que son esenciales en cualquier mesa, la lnfluencia persa, con platos como el kebab y el biryani, muy populares entre los locales y el toque indio, donde reina el curry.

La frescura de los ingredientes es fundamental en la cocina de Dubái. Los mercados locales, conocidos como zocos, ofrecen una variedad de especias, frutas y verduras frescas que son esenciales para la preparación de los platos. Comenzamos con el mezze es una selección de pequeños platos que se sirven como aperitivo. Este plato es ideal para compartir y disfrutar de una variedad de sabores en una sola comida. Entre los componentes más comunes se encuentran el hummus: una crema de garbanzos con tahini, aceite de oliva y limón; el tabulé, ensalada fresca hecha con bulgur, perejil, tomate y limón y el falafel: bolitas fritas de pasta de garbanzo.

También el shawarma (una especie de Durum) es uno de los platos más populares en Dubái. Consiste en carne marinada, generalmente de pollo o cordero, que se cocina en un asador vertical y se sirve en pan pita con salsas y vegetales. Este plato es un símbolo de la comida callejera en la ciudad, en contraposición del Machbus, plato tradicional que combina arroz con carne, especias y a menudo se sirve con una guarnición de verduras. Este plato es especialmente popular durante las celebraciones y reuniones familiares.

Nuestra recomendación son los Lugaimat son buñuelos árabes que se preparan con una masa ligera y se sumergen en miel. Este postre es muy apreciado y se suele servir con café árabe y el umm ali es un postre a base de hojaldre, leche y frutos secos, que se hornea hasta que se vuelve dorado y crujiente. Es un postre reconfortante, ideal para compartir en familia.

Luqaimat cubierto con semillas de sésamo. / Shutterstock

Restaurantes emblemáticos

Arabian Tea House: un lugar icónico donde se puede disfrutar de platos tradicionales en un ambiente auténtico.

Al Mandaloun : conocido por su falafel y hummus, este restaurante es un favorito entre los locales.

Pero si hay una experiencia realmente única en Dubái, es disfrutar de una cena en el desierto, donde los visitantes saborean platos tradicionales bajo las estrellas, rodeados por la belleza natural del paisaje árido.

Lo cierto es que en Dubái no sólo se come bien, también hay arte y moda. Un buen ejemplo de cómo Dubái se ha posicionado en el centro de la cultura y la moda es la Semana de la Moda de Dubái (DFW), el evento de moda internacional que se celebra en Dubái, cofundado por el Dubai Design District y el Consejo de Moda Árabe. Es una de las cinco semanas de la moda más importantes del mundo, junto con las de Nueva York, Londres, Milán y París, y a menudo inaugura la temporada de moda. Se celebra varias veces al año y presenta tanto colecciones de prêt-à-porter como de alta costura. La DFW se celebra antes que las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París, lo que la convierte en la primera en presentar las nuevas colecciones.

En cuanto al arte, Dubái es perfecto para disfrutar de espectáculos en directo y descubrir una infinidad de muestras de arte y cultura, como en la Ópera de Dubái. Este recinto de artes interpretativas de categoría mundial alberga las mejores óperas en Dubái, pero es mucho más que una ópera. Este emplazamiento de entretenimiento y música en directo, construido expresamente con este fin, es capaz de transformarse en una sala de conciertos, e incluso hacer desaparecer todos sus asientos. El espacio tiene un aforo de 2000 personas y es capaz de dar cabida a una amplia variedad de espectáculos de distintos tipos, desde ballets hasta orquestas clásicas y obras de teatro.

Joyas de Dubái

Dubái, una metrópoli que fusiona lo moderno con lo tradicional, alberga una variedad de atracciones que ofrecen una experiencia auténtica y enriquecedora. Veamos (y no es de menos a más)

Aventuras en el desierto / Cedida

Hatta

Es un refugio natural donde el desierto se funde con el verde de los valles. Este enclave de aire fresco y alma montañera invita a cambiar los rascacielos por senderos, embalses y pueblos de adobe restaurados. El Hatta Dam, con sus aguas turquesas rodeadas de montañas escarpadas, es el epicentro de experiencias al aire libre: kayak, paddle surf o rutas en bicicleta de montaña. Pero Hatta es también cultura y autenticidad, con su Heritage Village que revive la vida tradicional emiratí y sus nuevos alojamientos sostenibles que miran al paisaje. Un destino perfecto para descubrir otro Dubái: más sereno, más natural y conectado con sus raíces.

La Fuente de Dubái

Situada a los pies del Burj Khalifa, la Fuente de Dubái es la fuente danzante más grande del mundo. Con chorros que alcanzan hasta 150 metros de altura, esta atracción ofrece espectáculos de agua sincronizados con música y luces. Los shows se realizan cada 30 minutos por la tarde y la noche, creando un ambiente mágico que atrae a multitudes.

El Show de la Perle

es un espectáculo permanente de teatro acuático en Dubái, creado por Franco Dragone (uno de los fundadores de Cirque du Soleil). Combina acrobacias, tecnología y agua en un escenario especializado que se inunda y se vacía rápidamente, homenajeando la historia de la recolección de perlas de Dubái.

Kite Beach

Si te gusta la playa, esta que viene ahora es una de las más populares: Kite Beach. Si te apasionan los deportes acuáticos y deseas poner a prueba sus habilidades en una de las mejores playas gratuitas de Dubái, en Kite Beach encontrará todo tipo de retos. La playa está situada en el barrio de Jumeirah y ofrece equipamiento de alquiler de alta calidad.

Barrio Histórico de Al Fahidi

El Barrio Histórico de Al Fahidi, también conocido como Al Bastakiya, es un tesoro cultural que ofrece una visión del Dubái antiguo. Sus calles estrechas y casas de barro con torres de viento son un recordatorio de la rica historia de la ciudad. Aquí, los visitantes pueden explorar el Museo Al Shindagha, un espacio cultural que recupera un conjunto de casas tradicionales para transformarlas en un recorrido inmersivo por la historia y la identidad emiratí. A través de tecnologías interactivas, experiencias sensoriales y una cuidada museografía, el museo conecta el pasado con el presente, mostrando cómo la herencia cultural puede reinterpretarse con herramientas contemporáneas.

Avenida Alserkal

La Avenida Alserkal es el corazón del arte contemporáneo en Dubái. Este distrito industrial alberga galerías, estudios y espacios creativos que exhiben obras de artistas locales e internacionales. Los visitantes pueden participar en talleres y eventos culturales que enriquecen su comprensión del arte en la región.

Centro para el Entendimiento Cultural Sheikh Mohammed (SMCCU)

El lugar invita a adentrarse en la cultura emiratí mediante un variado programa de actividades que incluyen recorridos patrimoniales guiados por el histórico barrio de Al Fahidi Historical Neighbourhood y visitas acompañadas a la Mezquita de Jumeirah para conocer la práctica islámica en un ambiente abierto al diálogo. Además, organiza experiencias gastronómicas tradicionales —como desayunos, almuerzos, cenas o brunchs emiratíes— en una casa con torre de viento restaurada, donde los participantes se sientan sobre cojines de estilo beduino, degustan café árabe, dátiles y platos autóctonos, y mantienen un intercambio de preguntas y respuestas con anfitriones locales bajo el lema “Open Doors, Open Minds”.

Majlis de la Mezquita Jumeirah

La Mezquita Jumeirah es una de las pocas mezquitas en Dubái abiertas que ofrece visitas guiadas que permiten a los visitantes aprender sobre la cultura islámica y la arquitectura de la mezquita. Este espacio es un punto de encuentro para el diálogo intercultural y la comprensión mutua.

Pero Dubái es una ciudad increíblemente variada, además de lo nombrado tienes el Burj Khalifa, la Noria, Dubai Frame, The View at The Palm, Aquaventure, Dubai parks and resorts; Museo del Futuro, el hotel Atlantis, Palm Jumeirah, mercado de las especias...

Atardecer en el barrio histórico de Al Fahidi Shutterstock / Shutterstock

Desafío de Fitness en Dubái: la aventura del bienestar

El Dubai Fitness Challenge es una celebración anual que invita a los residentes y visitantes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable. Desde su inicio en 2017, esta iniciativa ha crecido en popularidad, motivando a millones a participar en actividades físicas durante un mes completo. Este evento no solo promueve el ejercicio, sino que también ofrece una variedad de experiencias que van desde aventuras en el desierto hasta deportes acuáticos y retiros de bienestar.

Dubái invita a vivir cada detalle de forma personalizada, y esta flexibilidad se refleja también en cómo cada viajero puede crear su propia ruta gastronómica y cultural.

El Dubai Fitness Challenge ofrece un calendario repleto de eventos y actividades que se llevan a cabo en toda la ciudad. Desde clases de yoga hasta carreras masivas, hay algo para todos, como el Dubai Ride, donde la famosa Sheikh Zayed Road se transforma en una pista de ciclismo; el Dubai Run; Yoga en la Playa; Paddle Surf o Retiros de Bienestar.