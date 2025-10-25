Las casas más caras de Galicia

Despertarse a los pies de la ría de Corcubión en una fortaleza que otrora fue propiedad de la Familia Real española, con una parcela de más de 30.000 metros cuadrados, con casi 3.000 construidos, ubicada en una península sobre los acantilados de este paraje de la Costa da Morte, sin vecinos a medio kilómetro a la redonda para gozar con tranquilidad de los meses de estío. ¿Se lo imaginan? Pues es posible. Únicamente 4,7 millones de euros le separan de gozar del Castillo del Príncipe, una propiedad ubicada en el concello de Cee, declarada Bien de Interés Cultural por la Xunta en 1994 y que a día de hoy se ha convertido en el inmueble a la venta más caro de toda la comunidad.

Mientras buena parte de los jóvenes gallegos sudan la gota gorda para encontrar un alquiler de precio asumible que les permita independizarse o ven como una quimera la idea de firmar una hipoteca con sus salarios actuales, en el otro lado del tablero, el sector inmobiliario de lujo viene observando un creciente interés por parte de inversores, tanto extranjeros como nacionales, atraídos por la condición de refugio climático de la comunidad y por un mercado inmobiliario que, a pesar de su encarecimiento, continúa siendo mucho más económico que otras zonas del sur de España.

Según el portal inmobiliario Idealista, en este momento se encuentran a la venta en Galicia hasta 19 inmuebles de ultralujo o, lo que es lo mismo, aquellos que superan los 3 millones de euros. La mayoría, hasta trece, se encuentran en la provincia de Pontevedra. Aunque hay dos parajes muy concretos que concentran buena parte de estas propiedades. Se trata de la Illa da Toxa (O Grove), donde figuran tres chalés en primera línea de playa —todos ellos con piscina— por precios que van desde los 3,5 a los 3 millones de euros. Por otra parte, se encuentra la parroquia de San Pedro da Ramallosa (Nigrán) que alberga hasta cuatro propiedades en venta de entre cinco y once habitaciones y un precio de salida que supera la barrera del ultralujo.

La antigua sede del Celta, en Plaza España, a la venta por 3,8 millones de euros. / Marta G. Brea

Sin embargo, el inmueble más caro a la venta en la provincia de Pontevedra se encuentra en el corazón de Vigo, en plena plaza de España. Un chalé diseñado en 1946, por encargo del fundador del astillero Vulcano, Enrique Lorenzo, que entre 2003 y 2018 ejerció como hogar institucional del Real Club Celta de Vigo y hoy se puede adquirir por el módico precio de 3,8 millones de euros.

En la provincia de A Coruña, más allá del Castillo del Príncipe, hay otras cuatro propiedades en venta por un precio superior a los tres kilos. Entre ellas destaca el Castillo del Cardenal, una propiedad hermana de la fortaleza de Cee pero ubicada en el otro lado de la ría de Corcubión, en el concello homónimo. Erigida entre 1755 y 1757 con el objetivo de defender la ría, al igual que su inmueble fraterno, cuenta con casi 600 metros cuadrados construidos y se vende por 4 millones de euros.

El Pazo de Armuño, en el concello coruñés de Bergondo, en venta por 3,8 millones de euros. / Cedida

Sobresale también el pazo de Armuño, situado en la parroquia de Lubre (Bergondo), que data del siglo XVIII aunque fue reformado recientemente. El edificio cuenta con una extensa parcela de casi 10.000 metros cuadrados ajardinada y amurallada con un muro de piedra, trece dormitorios, el mismo número de baños y una buena ubicación, a escasos kilómetros del centro de Oleiros y 15 minutos de A Coruña. En este caso, su precio de salida es de 3,8 millones de euros.

Chalé en Ribadeo, muy cerca de la Playa de As Catedrais, en venta por 3,9 millones de euros. / Atlantic Properties

En la provincia de Lugo hay una única propiedad a la venta cuyo precio la sitúa en el sector del ultralujo. Se trata de un chalé ubicado en Ribadeo, muy cerca de la icónica playa de As Catedrais. Con 395 metros cuadrados construidos, una parcela de casi 12.000, 9 habitaciones y 6 baños, poder residir en este emplazamiento de la Mariña lucense lleva aparejado un coste de 3,9 millones de euros.

Ourense, por su parte, es la única provincia de la comunidad y una de las nueve españolas que carece de oferta de ultralujo inmobiliario.

Hasta casi medio millar de propiedades en venta por más de un millón de euros

En el mercado de lujo inmobiliario, es decir, aquellas propiedades cuyo valor supera el millón de euros, el abanico se abre muchísimo más en la comunidad con hasta casi medio millar de inmuebles a la venta por ese precio. Son concretamente 467 viviendas. Por provincias, 294 de ellas se encuentran en Pontevedra, 136 en A Coruña, 22 en Lugo y 15 en Ourense.

Es importante situar estas cifras en el contexto estatal para apreciar la incidencia que este tipo de propiedades tienen en el mercado. En el conjunto de España existen —a fecha de 1 de agosto—hasta 43.707 viviendas de lujo en el mercado. Baleares es la provincia donde más inmuebles de este tipo se concentran, ya que suponen el 23% del total nacional. Le sigue, muy de cerca, Málaga, con el 20% del total, y a continuación están Madrid (14% del total), Alicante (11%), Barcelona (11%) y Girona (6%). Las 467 viviendas de este tipo a la venta en Galicia representan apenas el 1% de la oferta total en el conjunto estatal. Y es que, a pesar del sostenido crecimiento del precio de la vivienda en la comunidad, también en el sector del lujo, los precios del mercado inmobiliario gallego están lejos todavía de los de la costa mediterránea y de la capital de España.