Termanthia
Artesanía, tiempo y alma eterna en una botella
Bodega Numanthia presenta la nueva añada de su vino de culto: un ejercicio de artesanía fina que encarna el carácter de la Tinta de Toro y la finura atemporal de un icono del vino español.
En el corazón de la D.O. Toro, donde la tierra guarda la memoria de generaciones, y el alma vieja se renueva con un espíritu joven, nace Termanthia 2017. Una añada que trascenderá el tiempo ofreciendo una experiencia sensorial única, fiel al universo de Bodega Numanthia: Old Soul, Young Spirit, Timeless Attitude.
Cada botella de Termanthia es fruto de la paciencia, la precisión y la artesanía. Un tributo al legado de viticultores que, desde hace más de un siglo, trabajan en secano viñedos sin injertar y centenarios —más de 120 años de historia vigente— con manejo ecológico y vendimia minuciosamente manual. El resultado es un vino que conjuga alma y técnica, tradición y modernidad, personalidad y finura.
La añada 2017 se define por una brotación tardía y una primavera generosa en lluvias, que dio paso a un verano equilibrado y pausado. Condiciones ideales que permitieron una maduración lenta y armoniosa. El resultado: un vino noble y refinado, que encapsula la sabiduría del tiempo y la pureza de su origen.
“Termanthia 2017 refleja la precisión de un trabajo artesanal y la fuerza de un legado vivo. Es la expresión más pura de nuestro espíritu: un vino atemporal que sigue marcando la historia del vino español, como ya hizo 20 años atrás alcanzando los 100 puntos Parker.”
Su elaboración, meticulosa y casi ritual, incluye maceración en depósitos troncocónicos de roble francés y fermentación maloláctica en barrica. Tras 20 meses de crianza en barricas de roble francés y trasiegos cada cuatro meses, Termanthia 2017 alcanza un equilibrio exquisito entre potencia y sutileza, profundidad y serenidad.
“En cata, se muestra con un color picota madura y capa alta. En nariz despliega una complejidad envolvente: notas de eucalipto, arándanos, pimienta rosa, canela y agua de rosas. En boca, su textura es noble y sedosa, con recuerdos de frutillos negros, lavanda y pedernal, y un final largo que evoca el monte bajo y las flores secas.” — Jesús Jiménez, Director Técnico de Bodega Numanthia.
Un vino de guarda que puede elegantemente superar más de veinte años de vida, destinado a revelar nuevas capas de sutileza con el paso del tiempo. Con Termanthia 2017, Bodega Numanthia reafirma su compromiso con la excelencia, la autenticidad y la belleza intemporal del vino. Una tradición revisitada, donde el alma vieja y el espíritu joven conviven en perfecta armonía.
Nota de Cata
Termanthia 2017 despliega un color picota madura de capa alta. En nariz, revela su expresión fina y compleja, con notas de eucalipto, arándanos, pimienta rosa, canela y agua de rosas, envueltas en una profundidad delicada. En boca es noble, sedoso y amplio, con recuerdos de frutillos negros, lavanda y pedernal, y un final largo que evoca el monte bajo y las flores secas. Un vino de guarda, con más de veinte años de potencial, que invita a descubrir nuevas capas de sutileza con el paso del tiempo.
Sobre Bodega Numanthia:
Bodega Numanthia, fundada en 1998 y con sede en Valdefinjas, en el corazón de la DO de Toro, es conocida por la excelencia de sus vinos, fruto del cuidado y la pasión de los auténticos ‘vigneron’. Una forma diferente de hacer vino, desde la constancia, el amor a la tierra y el cuidado de cada pequeño detalle.
Con los viñedos más antiguos de Europa con más de 150 años, la bodega es un verdadero emblema de los grandes vinos españoles, ricos en facetas y complejidad, vinos elegantes, admirados y reconocidos en cualquier lugar del mundo, gracias al saber hacer de sus enólogos y a lo que su patrimonio natural le ha conferido todo este tiempo.
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»
- Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
- Inglaterra supera a Galicia en pulpo por su «plaga» con 30.600 kilos por semana
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- Un caso nunca visto en LaLiga