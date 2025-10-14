Método '5-4-3-2-1': así puedes acabar con la ansiedad y mejorar tu concentración en minutos

El inicio de un nuevo año suele venir cargado de propósitos y metas, una oportunidad para reinventarnos y alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, esta avalancha de expectativas también puede generar estrés y ansiedad, dificultando la concentración y el enfoque en el presente. Si te sientes abrumado por el agobio y la sensación de no poder mantenerte centrado, es hora de recurrir a herramientas efectivas que te ayuden a recuperar el equilibrio. En este contexto, el método '5-4-3-2-1', popularizado por el experto en crecimiento personal Jay Shetty, emerge como una solución sencilla y accesible para combatir la ansiedad y mejorar la concentración en cuestión de minutos.

Jay Shetty y el método '5-4-3-2-1': una fórmula para el bienestar mental

Jay Shetty, reconocido influencer y coach con una amplia trayectoria en el desarrollo personal, aprendió el método '5-4-3-2-1' durante sus años como monje védico en un ashram de Bombay. Según Shetty, esta técnica, que él describe como una herramienta para «mantenerse mentalmente sano», es especialmente útil durante períodos de ansiedad o pánico. El método se basa en conectar con el presente a través de los sentidos, desviando la atención de los pensamientos ansiosos que nos abruman.

Conectando con el presente a través de los sentidos: los 5 pasos clave

El método '5-4-3-2-1' consiste en una serie de cinco sencillos pasos que se deben seguir de manera secuencial:

Nombra cinco cosas que puedes ver: Observa tu entorno y enumera cinco objetos o detalles específicos que estén al alcance de tu vista. Puede ser un mueble, un cuadro, un patrón en la pared, cualquier cosa que te llame la atención. Nombra cuatro cosas que puedes escuchar: Presta atención a los sonidos que te rodean y enumera cuatro que puedas percibir. Pueden ser sonidos del exterior, de tu propia casa o edificio, incluso tu propia respiración. Nombra tres cosas que puedes sentir: Centra tu atención en las sensaciones físicas de tu cuerpo y enumera tres que puedas percibir. Puede ser el contacto de la ropa con tu piel, la temperatura del ambiente, la textura de la silla sobre la que estás sentado, o cualquier otra sensación física. Nombra dos cosas que puedes oler: Identifica los aromas que están presentes en el espacio en el que te encuentras y enumera dos de ellos. Pueden ser aromas sutiles o más intensos, cualquier olor que puedas percibir. Nombra una cosa que puedes saborear: Tómate un pequeño snack, un caramelo, un chicle o cualquier alimento que tengas a mano y centra tu atención en su sabor. Saborea lentamente y percibe las diferentes notas que contiene.

El poder de la atención plena: por qué funciona este método

La efectividad del método '5-4-3-2-1' radica en su capacidad para centrar nuestra atención en el momento presente. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente tiende a divagar entre pensamientos negativos, preocupaciones sobre el futuro o recuerdos desagradables del pasado. Al obligar a nuestra mente a enfocarse en los sentidos, el método '5-4-3-2-1' interrumpe este círculo vicioso de pensamientos ansiosos, desviando nuestra atención hacia el aquí y el ahora.

Como explica Shetty, este método «es como tomar una imagen mental que captura todo el entorno». Al involucrar a todos nuestros sentidos, logramos conectarnos plenamente con el momento presente, dejando en un segundo plano los problemas y preocupaciones que nos causan ansiedad.

Beneficios adicionales: concentración y calma

Además de combatir la ansiedad, el método '5-4-3-2-1' también puede mejorar la concentración. Al centrar nuestra atención en los sentidos, entrenamos nuestra mente para enfocarse en la tarea que estamos realizando, lo que nos ayuda a ser más eficientes y productivos. Además, esta técnica puede promover la calma y la relajación, al reducir el estrés y la tensión que a menudo acompañan a la ansiedad.

Accesibilidad y practicidad: una herramienta para todos

Una de las ventajas del método '5-4-3-2-1' es su accesibilidad y practicidad. No se necesita ningún tipo de material o herramienta especial, solo unos minutos de tiempo y un espacio tranquilo para practicarlo. Esto lo convierte en una técnica fácil de incorporar en la rutina diaria, ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar. Es una herramienta que todos pueden utilizar para mejorar su bienestar mental.

En definitiva, el método '5-4-3-2-1' es una técnica sencilla y efectiva para combatir la ansiedad y mejorar la concentración. Al conectar con el presente a través de los sentidos, esta técnica nos ayuda a interrumpir los pensamientos ansiosos, a entrenar nuestra mente para enfocarse y a promover la calma y la relajación. Si te sientes abrumado por el estrés o la ansiedad, te animamos a probar el método '5-4-3-2-1', una herramienta poderosa para tomar el control de tu bienestar mental.