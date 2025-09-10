Un mecánico explica qué hacer cuando detectes esto en tu coche: «Si te vibra el volante cuando conduces...»

Cuando algo no funciona como debería en nuestro coche, lo normal es echarse a temblar pensando en cuánto nos va a costar el arreglo o si nos quedaremos sin vehículo durante mucho o poco tiempo. Sin embargo, Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, explica que un simple gesto puede facilitar y abaratar el arreglo del turismo ante imprevistos tan comunes como la vibración del volante al conducir.

«Si te tiembla el volante cuando conduces, lo primero que tienes que mirar, y lo más sencillo, son los neumáticos», asegura el profesional en un vídeo a través de TikTok. Aunque a simple vista pueda parecer que las ruedas se encuentran en perfecto estado, podrían tener algún desperfecto o deformación que cause estas vibraciones.

Desequilibrio en las ruedas y vibración en el volante

El mecánico señala en su vídeo que, aunque esta parte del vehículo pueda parecer que no tiene ningún problema, es necesario observarlo de forma adecuada porque puede presentar un desgaste desigual entre sus partes.

«Puede tener la parte de en medio mucho más rebajada que en los laterales, que le salga un tomate hacia afuera o que se desgaste más en una zona que en otra, lo que va a hacer que el neumático vibre por esa deformación», asegura Juan José.

Para evitar esta situación, el mecánico apunta que, cuando se montan nuevas ruedas en un coche, se utiliza una máquina equilibradora para poner contrapesos que permitan un perfecto recorrido del neumático. «Ponemos unas pequeñas pesas que se pegan a la llanta en cada uno de los laterales para contrarrestar esa diferencia de peso con el objetivo de que, cuando la rueda vaya rápido, se quede en el eje sin dar botes», recalca.

Por qué vibra tu volante

Además, el profesional ha afirmado que, cuando el neumático se gasta de forma regular o presenta deformaciones, puede provocar que pierda el eje de equilibrio, lo que transmitirá al volante esa sensación de vibración, que serán más o menos intensas dependiendo de la velocidad, la goma de la rueda y el estado de la calzada, entre otros aspectos. «Ante esta vibración, lo que tenemos que hacer es revisar siempre los cuatro neumáticos, sobre todo los delanteros, que son los que más nos van a transmitir la vibración», concluye el mecánico.