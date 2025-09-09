La fórmula secreta para limpiar las manchas del colchón sin frotar: basta con pasar por encima la plancha

La limpieza es fundamental en el hogar y, sobre todo, en aquellas estancias y elementos que utilizamos a diario y donde la suciedad puede incluso suponer un riesgo para la salud. Mantener limpia la cocina o el baño es indispensable para evitar posibles problemas de salubridad, pero también hay otros lugares a los que tal vez no prestamos tanta atención y que pueden tener una importante implicación en nuestro bienestar.

Es el caso de la habitación y de la cama, en la que pasamos muchas horas durmiendo y que se ve sometida a situaciones que pueden comprometer unas óptimas condiciones de mantenimiento por el calor que desprende el cuerpo y el sudor que liberamos durante las tórridas noches de verano.

Limpiar este elemento, vital en un hogar, puede ser una tarea tediosa y, aunque hay miles de fórmulas para mantener su higiene, lo cierto es que no hay otra forma de luchar contra las manchas que pueden aparecer en el colchón que frotar y frotar, algo que resulta pesado y agotador para manos y brazos.

Sin embargo, se ha descubierto una fórmula que ofrece resultados excelentes por su eficacia y, sobre todo, porque no es necesario frotar, sino que tras aplicarla las manchas desaparecen casi por arte de magia y de una forma que resulta increíble.

El truco para limpiar las manchas del colchón con una plancha y sin frotar. / Levante-EMV

Una fórmula secreta

La fórmula mágica para conseguir un colchón limpio e impecable es sencilla y se elabora con productos que fácilmente están en cualquier hogar. Una vez hecha y aplicada sobre las manchas, basta con pasar una plancha bien caliente por encima para que éstas desaparezcan sin necesidad de frotar. Así de fácil.

Para elaborar esta fórmula mágica con la que limpiar las manchas del colchón en un abrir y cerrar de ojos son necesarios los siguientes ingredientes:

2 cucharadas de bicarbonato

1 cucharadita de pasta de dientes

1 tapón de detergente

4 cucharadas de agua oxigenada

agua caliente

Una vez mezclado todo en un recipiente, hay que humedecer muy bien un trapo (varias veces si es necesario) y envolver con él la plancha. Cuando ésta ya esté bien caliente, se pasa sobre las manchas del colchón y, aunque no lo creas, desaparecerán como por arte de magia. Así, sin frotar y sin esfuerzo. Maravilloso.