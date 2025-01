Encontrar la temperatura adecuada en casa durante el invierno no siempre es fácil. Entre la superficie de la vivienda y la calidad del aislamiento, la temperatura recomendada es 19°C. Una temperatura más que suficiente para estar cálido cuando afuera hace frío. Pero la temperatura ideal que combina confort y ahorro en la factura de calefacción no son los 19°C.

La temperatura mínima para mantener el confort en la casa es de 19°C. Sin embargo, puede variar entre 17°C en los dormitorios y 22°C en los baños, especialmente al ducharse. Además, las casas en las que habitan ancianos o niños no deben calentarse a más de 21°C . Sin embargo, algunos especialistas han revelado una temperatura más razonable para permanecer cómodo y ahorrar dinero.

Ajustar la temperatura correctamente no sólo mantiene el confort, sino que también reduce la factura de calefacción . En invierno, varios elementos influyen en el consumo de calefacción, en particular el tamaño de la vivienda, la calidad del aislamiento y la regulación de la temperatura. Cuanto más alto sea, más sube la factura de la luz. Por eso, dos expertos, recomendaron en la revista Better Homes & Gardens mantener la temperatura de calefacción ideal en 20°C para ahorrar dinero.

Algunas recomendaciones para mantener el confort en la casa

Bajar la temperatura por la noche y cuando estés fuera de casa

Para calentarse en invierno es necesario elegir una buena temperatura y, para la mayoría de los españoles, 20°C en el interior es ideal, según los especialistas. Sin embargo, para aquellos que son más frioleros , hay mejores consejos para mantenerse abrigados sin pasarse en la factura de la luz, como optar por una capa extra de ropa para mantener el cuerpo abrigado. Además, si estás fuera de casa, los expertos recomiendan poner el termostato a 14 o 16°C. También por la noche se puede bajar la temperatura y compensar el calor con una manta o ropa de cama abrigada para mantener el cuerpo caliente. Un consejo que te permitirá ahorrar energía de forma considerable.

Cierra las contraventanas por la noche

Las ventanas abiertas representan una de las formas de pérdida de calor en una casa. Por ello, para reducir la factura de calefacción y evitar el desperdicio de energía, conviene mantenerlas cerradas en determinados momentos concretos del día, especialmente por la noche. Esto permite combatir la pérdida de calor y reducir considerablemente el consumo energético. Las cortinas gruesas detrás de las ventanas también son la solución para mantener el confort dentro de la casa.

Mantener el dispositivo de calefacción correctamente

Nunca lo enfatizaremos lo suficiente: el mantenimiento regular del aparato de calefacción es una operación esencial para mantener el rendimiento de la calefacción, un error que mucha gente comete y que sale caro para el bolsillo. De hecho, un dispositivo mal mantenido fomenta el consumo excesivo . Sin embargo, no todos los modelos necesitan un mantenimiento regular, otros requieren una revisión anual realizada por un técnico experimentado.