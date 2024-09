Ni tres semanas ni un mes: esto es lo que tarda en dejar el gimnasio alguien que se apunta en septiembre

Llega septiembre, el mes de las últimas oportunidades. Los propósitos de año nuevo son historia, muchos se han quedado por el camino y es casi mejor hacer una nueva lista que tratar de arreglar la vieja. Por ello, con el fin del verano y el regreso a la rutina, muchos ven en este mes una última oportunidad de ponerse en forma.

Así, las puertas de los gimnasios se mantenían ayer permanente abiertas debido a las colas que había para inscribirse. En ellas, gente ilusionada con un final de año en el que por fin van a conseguir cumplir el propósito prometido ocho meses atrás.

Sin embargo, esa ilusión no dura para siempre y muchos de estos nuevos usuarios terminan abandonando su enmienda antes incluso de que finalice el año, pero... ¿cuánto tiempo duran inscritos de media? ¿existen datos o es un mero 'cliché'?

Esto aguantan de media en el gimnasio los inscritos en septiembre

Cuando la ilusión y motivación son los únicos motivos para ir al gimnasio, algo falla. Estas no duran para siempre y, tras un par de visitas a las instalaciones, se esfuman al no ver resultados inmediatos y el tiempo que 'come' al día.

Por ello, muchos deciden abandonar a las primeras de cambio y ni siquiera aguantan hasta que acabe el año. Según un reportaje publicado por Carmen Labayen, 2 de cada 10 usuarios dejan el gimnasio a los tres meses de incribirse, concentrándose la mayor tasa de abandono en enero, febrero y septiembre.

Esto viene a mostrar la falta de constancia, disciplina y pensamiento a largo plazo con el que muchas personas se anotan, claves para contruir una rutina saludable. El gimnasio es una práctica tremendamente saludable, pero debe enfocarse de la manera adecuada para lograr ser constante y así incluir el hábito en tu día a día.