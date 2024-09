Bosch se pronuncia sobre la polémica de los imanes: así influyen en el consumo del frigorífico

Recuerdos de viajes, pequeños regalos de amigos y familiares, "sujetanotas"... Son muchos los tipos de imanes que podemos colocar sobre nuestra nevera, que tras varios años de uso termina siendo inundada por un sinfín de estos 'souvenirs'.

Lo que no esperaban muchos usuarios es que estas piezas aparentemente inofensivas pudiesen tener un efecto negativo que provocase un aumento del consumo del frigorífico, aumentando así el coste de la factura de la luz.

El debate carecía hasta el momento de fuentes autorizadas, pero ahora ha sido Bosch quien ha querido zanjar el debate. Según explica la propia marca, los imanes no deberían afectar en exceso al funcionamiento del frigorífico: "Si colocas solo unos pocos imanes, no debes esperar que el dispositivo funcione mal; eso sí, pueden producirse arañazos". Aunque debemos tener más cuidado con otros aspectos.

Cómo afectan los imanes al consumo de los frigoríficos

Imanes en la nevera: el motivo por el que tienes que dejar de pegarlos en la puerta / FDV

Sin embargo, Bosch sí admitió que la colocación de demasiados imanes podría acarrear unas consecuencias económicas bastante elevadas: "El peso de la puerta aumenta enormemente y se puede reducir la vida útil de las bisagras".

No obstante, esto no tiene nada que ver con el consumo de electricidad, por lo que se da por desmentido el mito de que los imanes afecten al consumo de electricidad. Aun así, sí advierte sobre la importancia de un correcto uso del frigorífico si no queremos romperlo.