¿Quién es Durek Verrett, el turbio chamán 'de 6ª generación' con el que se casará la princesa Marta Luisa de Noruega?

En las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, y en culturas prehistóricas de Europa, el chamán ('el que sabe') es aquel dotado con la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y con antepasados muertos, además de adivinar, incluso, sin bola de crista. Ese mismo oficio -con pingüe beneficio- es el que dice poseer el californiano Durek Verret, autoproclamado "chamán de sexta generación", que el próximo sábado, 31 de agosto, se casa con la princesa noruega Marta Luisa, la primogénita de los reyes Harald y Sonia que el próximo septiembre cumple 53. La ceremonia llega envuelta de una gran polémica, pues los novios han vendido la exclusiva del enlace a la revista 'Hello!'/'¡Hola!' y a Netflix, en lugar de ofrecer las imágenes a los medios públicos del país, como NTB y NRK, que tradicionalmente se han ocupado de documentar los casorios y diversos acontecimientos reales.

Hace ya cinco años que los reyes noruegos hicieron de tripas corazón y aceptaron que su hija iba en serio con un personaje de lo más excéntrico e innovador dentro del paisanaje de nuevos 'royals' plebeyos que últimamente se han incorporado a las monarquías europeas. A las tres hijas de Marta Luisa también les cayó en gracia y se ve que han intercedido ante sus abuelos ilusionadas ante el nuevo compromiso matrimonial de su madre y la cara de felicidad con la que sale en todas las fotos.

Amigo de Gwyneth Paltrow

Esta boda con el 'chamán de las estrellas' de Hollywood como Gwyneth Paltrow, otra conocida por su afición a las artes espirituales, es la segunda para la princesa. En 2016 se divorció del escritor Ari Ben, padre de sus hijas, el cual tuvo un trágico final. Al artista la separación le hundió en tal depresión que acabó de vagabundo por las calles de Londres y acabó suicidándose el día de Navidad de 2019.

El terrible suceso golpeó terriblemente a Marta Luisa y la hundió en un pozo muy hondo. Hasta que llegó Verret, y le trajo de nuevo la alegría de vivir con sus piedras y hechizos ancestrales. Fue en mayo de 2019 cuando una amiga común pensó que este extraño personaje la ayudaría en su recuperación anímica; a su juicio "estaban hechos el uno para el otro".

Almas gemelas

"Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. He tenido esa suerte y ha cambiado mi vida", escribió ella entonces en su perfil público. Tiempo después, en junio de 2022, ambos anunciaron su compromiso para estupor de la opinión pública que no daban un duro por la pareja.

Nadie podía sospechar que, como ha contado Verret, el chamán de las estrellas y la princesa llevan saliendo mucho, mucho tiempo, tanto como cinco milenios. Él asegura que en esta vida se conocieron en 2019, unidos por una pasión compartida por todo lo espiritual, pero que en verdad ya estuvieron unidos en santo matrimonio desde su "etapa como faraón en el antiguo Egipto" [sic].

Tamañas sandeces solo pueden esperarse del iluminado que asegura que a los 5 años tuvo su primera experiencia mística con el más allá. Fue en una visita al dentista que el próximo miembro de la realeza se dio cuenta de sus poderes chamánicos: se puso a abrazar a una anciana que había en la consulta "abrumado por la empatía de su dolor y sufrimiento". Quizá fue así como surgió el flechazo con Marta Luisa, mayor que él aunque solo por cuatro años.

"Su palabra es ley"

El nuevo 'royal' carece de ningún título aunque afirma haberse graduado en "la escuela de amar a todo el mundo". De madre de ascendencia noruega y antillana, y padre es de origen haitiano, Durek no esconde que pasó un año por la cárcel por organizar una fiesta en una casa que acabó en llamas.

Antes de aquello estuvo casado con Zaneta Marzalkova, una residente de Los Ángeles pero de nacionalidad checa con quien contrajo matrimonio en 2005, cuando ella tenía 21 años. Tres años después denunció a su esposa ante las autoridades de inmigración por residencia ilegal, logrando que la deportaran. Después tuvo novio hasta 2015, un masajista estadounidense llamado Hank Greenberg, con quien abrió un negocio. Tras la ruptura, Greenberg acusó a Verrett de ser un manipulador violento y peligroso, y de estar al frente de una secta de seguidores a los que "lavó el cerebro" y donde "su palabra es ley".

Luego Verrett vivió durante seis años con su entonces mánager, Tiana Griego, que también acabó echando pestes del chamán. "Durek controlaba totalmente mi vida. Era como si se pusiera celoso por cualquier cosa que robara mi atención. No me permitió iniciar una relación romántica seria ni criar a mi hijo. Todo se trataba de Durek", comentó.

Modelo y empresario

Aunque tuvo una carrera corta como modelo profesional, sus apariciones en televisión le ayudaron a acercarse a la élite de famosos del cine. Así empezó a ganarse, y muy bien, la vida como "puente entre el plano espiritual y el físico". Sus prácticas chamánicas cuentan hoy con el respaldo del imperio de bienestar de Gwyneth Paltrow, Goop (la actriz ganadora del Oscar lo considera un "hermano del alma"). Durek cobra las sesiones individuales a razón entre 380 y 1.000 euros, y suma en su cuenta de Instagram casi medio millón de fieles.

En su web oficial ofrece clases de "hablar con espíritus" y "aumentar tus habilidades psíquicas", y además enseña a distinguir "si se está rodeado de vampiros energéticos".

Bibliografía dudosa

En estos cinco años de amor carnal y espiritual con el chamán, a Marta Luisa también se le han pegado algunos poderes. Ella misma se considera una "clarividente", con capacidad para comunicarse con ángeles y animales . En la introducción de su libro 'El secreto de los ángeles', coescrito con Elisabeth Nordeng, asegura: "Hay un número infinito de ángeles a nuestro alrededor que quieren ayudarnos en todas las circunstancias y en todo momento".

También el supuesto faraón reencarnado en faraón también tiene su libro, 'Spirit Hacking: Shamanic keys to reclaim your personal power, transform yourself and light up the world' ('El truco espiritual: claves chamánicas para recuperar tu poder personal, transformarte e iluminar el mundo'), pero sus editores lo despidieron por sus afirmaciones pseudocientíficas, como defender que el cáncer es una elección, y también por vender en su web el medallón 'Spirit Optimiser' para superar el covid.