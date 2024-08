El mapa con los pueblos más feos de España señala a uno de la provincia de Pontevedra

Hace unos días la revista Viajar elaboró un mapa con los pueblos más feos de España, seleccionando uno por cada provincia de cada comunidad autónoma. ¿Cuáles crees que son los de Galicia?

Teniendo en cuenta que las preferencias son algo subjetivo, para elaborar el mapa la revisa Viajar se ayudó de la Inteligencia Artificial, de las opiniones de los viajeros y de algunos clichés generales.

Tal y como advierte la revista especializada en viajes, la lista "es subjetiva, basada en opiniones y que está sujeta a debate. Lo que sí queda claro para nosotros es una cosa: la belleza, en muchas ocasiones, se encuentra en los pequeños detalles".

Los pueblos más feos de Galicia

Debido a su "desarrollo urbano y áreas industriales que no son consideradas especialmente atractivas", Narón ha sido el pueblo elegido de A Coruña como más feo. Si bien la revista especifica que "no es un lugar feo, simplemente que no es tan bonito como otros pueblos" de la provincia coruñesa.

Según la revista, "es muy difícil" encontrar un pueblo feo en Pontevedra, ya que por muy poco agraciada que sea la localidad, su entorno natural "la convierte en un lugar ideal para pasear y contemplar la naturaleza. Con todo, Tomiño ha sido el coronado como pueblo más feo de la provincia.

TOMIÑO / ECG

En Ourense, el pueblo elegido como el más feo es conocido "por la explotación minera, el tratamiento de pizarras y la producción de vino acogido a la Denominación de Origen Valdeorras".

La revista se refiere a O Barco de Valdeorras, un lugar que, destacan, es ideal "para comenzar las excursiones al Parque Natural de la Sierra de la Lastra o al conjunto arqueológico de las Médulas".

Finalmente, para encontrar el pueblo más feo de Lugo, tenemos que desplazarnos tan solo a veinte minutos de la ciudad lucense.

Se trata de Folgueira, una parroqueira de Outeiro de Rei que no tiene mucho más que ver además de una "iglesia parroquial y diferentes negocios de los locales". No obstante, la revista destaca "la naturaleza que lo rodea".

El mapa completo

En el siguiente mapa elaborado por la revista Viajar se puede consultar el listado completo de los pueblos más feos de todo España.

La Roca de la Sierra, El Sexto, Eulate, Perafort o Illescas son algunas de las localidades seleccionadas. ¿Qué te parecen?