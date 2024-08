Retiran freidoras de aire de forma masiva: este es el motivo

La freidora de aire supuso toda una revolución culinaria en los últimos tiempos: la forma de preparar comidas cambió para muchos y se volvió más cómoda y eficiente. El aparato permite realizar un gran ahorro de aceite e invertir menos tiempo en la cocina. Se trata de un buen aliado para aquellos que no quieren complicarse, pero sí mantener una dieta equilibrada.

Sin embargo, pese a la buena fama que este electrodoméstico adquirió en los últimos años, su permanencia en el mercado está actualmente en riesgo.

Meses atrás, algunas de las páginas de venta más populares se llenaron de quejas de usuarios que reportaron fallos sus pequeños electrodomésticos: incendios y algunas quemaduras por sobrecalentamiento.

Más de 300.000 unidades retiradas

Estos errores de fábrica han llevado a que en las últimas semanas se tiraron del mercado hasta 300.000 unidades de air fryer de las marcas Insignia y Magic Chef. Aunque estos aparatos no conllevan riesgos alimenticios para los consumidores, sí que pueden ocasionar averías que podrían acarrear posteriores quemaduras.

Antes que estas empresas, otro fabricante, Newair, tuvo que retirar 11.750 freidoras de aire Magic Chef por errores semejantes de fabricación.

Con todo, los expertos sugieren que estos fallos no siempre son cosa de las empresas, sino que en ocasiones los propios usuarios no saben como mantener correctamente los aparatos, o bien porque no se retiran los restos de comida del fondo o bien porque no se limpia correctamente. Lo más aconsejable es realizar un estudio de cada marca