Adiós al aire acondicionado: el innovador sistema que lo jubila y enfría la casa sin gastar luz

Llega el verano y, con él, nuestra relación amor-odio con el calor. Las temperaturas ya han empezado a subir para poner a prueba nuestro idilio con la temporada estival y muchos ya echan mano del abanico para combatir estos primeros días de julio.

En breves, es sabido que esto no será suficiente y nos veremos obligados a consumir energía para no 'derretirnos'. Si, por ejemplo, necesitamos encender nuestro aire acondicionado se multiplicará nuestra factura de la luz y, tal y como está la situación económica, es algo que no todo el mundo se puede permitir.

Por este motivo, son muchas las empresas que compiten por crear una alternativa más sostenible y que no demande tanto tanto a nivel energético como medioambiental.

En esta carrera, existe un sistema que es el que más papeletas tiene para jubilar al aire acondicionado de toda la vida y que podría cambiar para siempre la forma en que enfriamos nuestras viviendas.

Se trata de un sistema de mallas insporado en las cotas de malla mediavales, que ha sido desarrollado por Kayne Horsham, uno de los artífices de la triología de El Señor de los Anillos.

Su propuesta acuña un juego de palabras con su nombre, Kaynemaile, y puede bloquear hasta un 70% de la radiación del sol y permitir un 80% del flujo del aire para reducir su temperatura hasta 12 grados. Y todo sin consumir electricidad.

El sustituto del aire acondicionado que ha llegado para quedarse

El sistema llamado a revolucionar los métodos de refrigeración tradicionales tiene como características principales las resistencia a los rayos UV y al fuego, su gran durabilidad y su ligereza.

Pese a ser una apuestas dirigida a enfriar instancias, Kaynemaile también tiene un nivel estético muy elevado que le permiten decorar a la vez que ventila de forma natural.