“Actuar con Sabina o Serrat sería un sueño”

“He tenido éxito en el mundo de la poesía. Pero tampoco es que me considere un poeta, en realidad soy un músico que escribe poemas”. Marwán (Madrid, 1979) es un cantautor atípico, porque, aparte de tener su corazón dividido entre la música y la literatura, está licenciado en Educación Física y cultiva un estilo que él mismo define como un “show de rock”. Y es que, “cuando me ven en escena, casi nadie diría que soy un cantautor”. El Festival Costa Feira se celebra hasta el 25 de agosto.

Tocas el 8 de agosto en el festival Costa Feira [del 25 de jucoincidiendo con Iván Ferreiro…

Sí, hacemos un concierto compartido; primero toco yo y, luego, él.

¿Has actuado alguna vez en el festival o es la primera vez que acudes?

Es la primera vez, me estreno.

La verdad es que el cartel parece más que interesante…

Sí, para mí es de los mejores carteles que hay en España, sobre todo por la calidad y variedad de los músicos.

¿Cuáles son tus referentes musicales?

Mis referentes son, principalmente, cantautores de la vieja guardia: Silvio Rodríguez, Serrat, Sabina, Aute. Pero, al mismo tiempo, empecé tocando con los cantautores de la generación de los años 90, como Jorge Drexler, Ismael Serrano, Pedro Guerra…

Luego se han ido añadiendo muchos, gente como Calamaro, Iván Ferreiro, anglosajones como Glen Hansard… Hay tantos artistas que me han influido… Actualmente escucho a gente más joven, a raperos, que también me influyen por sus letras. La lista es casi infinita.

Ya has tocado con muchos artistas…. Pero, ¿hay alguien con el que te hiciera una ilusión especial tocar?

Actuar con Sabina o con Serrat sería un sueño. He tocado en el mismo concierto, porque estuve con los dos en el homenaje a Aute, pero no he actuado con ellos. A pesar de eso, fue muy bonito.

Compaginas la música con la literatura… Es un aspecto realmente distintivo…

Sí, lo es. He tenido mucho éxito en el mundo de la poesía. Pero tampoco es que me considere un poeta, en realidad soy un músico que escribe poemas. Es verdad que me he dedicado a fondo cuando he escrito, pero soy más músico. En su momento tuve éxito en el mundo de la poesía y mucha gente piensa que soy un poeta que escribe canciones, pero no es verdad. Llevo mil años haciendo música.

¿Qué fue primero, la música o la poesía?

La música, mucho antes. Empecé en el circuito de cantautores en 2002, y mi primer libro lo saqué en 2011.

Has firmado con Sony y con Planeta, dos grandes…

Sí, en su momento. Con Planeta sigo, con Sony, ya no. Pero como me iba muy bien tanto en la música como en la poesía pude fichar por las dos compañías. He tenido mucha suerte.

Creo que tuviste un accidente y te partiste un brazo…

Me atropellaron en Nueva York y me destrozaron el codo. Tuve una operación muy compleja, con una rehabilitación también compleja, y he quedado un poco maltrecho. Pero tengo el brazo funcional. El accidente motivó que soltara la guitarra durante un año y empezará a cantar de otra manera, sin tocar y con más actitud de showman. Fue un gran descubrimiento.

¿Te sorprendiste a ti mismo?

Pues sí. De repente me di cuenta que no solo podía expresarme con la voz y con la guitarra, sino también con el cuerpo, moviéndome por el escenario, con lenguaje corporal, bailes… muchas cosas que creo ayudan al espectáculo.

¿Tocas la guitarra actualmente?

Toco poquito; tres o cuatro canciones. Suele llevar un guitarrista, o a mi banda, y eso hace que toque menos. Y la verdad es que lo agradezco. No porque no me guste, que me encanta, sino porque en directo es mucho más exuberante del otro modo.

¿Cómo definirías tu estilo musical?

A veces, ponerse etiquetas es como limitarse. Y yo no quiero limitarme. Pero bueno, he hecho toda la vida canción de autor, sobre todo por la búsqueda de letras, poéticas, cargadas de mensaje, muy cuidadas en la forma y en el fondo…

Pero cuando me ven en escena, creo que nadie diría que hago canción de autor, porque es más enérgico, más exuberante, en comparación con otros canta autores. Pero mi música podría definirse como un show rock con toques de canción de autor. Pero como te decía es limitarse, porque igual también rapeo a mitad de concierto….

Por salir de la música y entrar en el terreno personal, ¿viste la victoria de España en la final de la Eurocopa? ¿Te gusta el fútbol?

Sí, soy súper futbolero. Soy licenciado en Educación Física y la verdad es que me gusta mucho el deporte.

¿Tienes alguna reivindicación o propuesta para mejorar la música en España?

Para la música en general hay muchas cosas. Lo primero, la Administración debería implantar de una vez y para siempre el Estatuto del Artista. Vivimos una situación con una cierta indefensión frente a otros países. Nosotros disponemos de los derechos del Autónomo, pero pagamos una cuota muy superior a la que se abona, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Inglaterra.

Sobre todo, teniendo en cuenta la intermitencia en el mundo de la música, porque hay momentos con muchísimas actuaciones y otros con ninguna. Se puede estar también en fase creativa, una situación que en España no se contempla pero que, en otros países, sí, incluso tienen asignaciones, ayudas, que contribuyen a poder superar estas sequías [entendidas como periodos sin trabajo].

También creo que las administraciones locales deberían ayudar más a los circuitos de salas, de salas pequeñas, para que los artistas emergentes tengan más ayudas, mejores condiciones, buenos locales y equipos de sonido para tocar y mostrar lo suyo.

Asimismo, más becas de estudio, de ayuda para los músicos y para todo tipo de músicas. En Cataluña, por ejemplo, se exige que un determinado porcentaje de las canciones sean en catalán. Estaría bien que algunas de las radios fórmula pusieran un porcentaje de música en español, eso garantizaría que siempre hubiese producto patrio, que está muy bien.