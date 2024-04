¿Por qué Marta López Álamo no se lava la cara por las mañanas?

Marta López Álamo ha querido explicar a sus seguidores por qué no se lava la cara por las mañanas y es que, según ella, se trata de un truco de belleza que aplica desde hace un año y le funciona a la perfección.

La mujer de Kiko Matamoros reconoció que puede "sonar mal" o parecer muy extraño pero que en realidad es una práctica que le aporta multitud de beneficios. La influencer quiso aclarar su ausencia de rutina: "No me limpio la cara por las mañanas. No me la lavo con jabones porque creo que no lo necesito. Esto lo descubrí hace ya un año. Así que llevo un año sin limpiarme la cara por la mañana", indicó la andaluza. Sin embargo, aclaró que si se ve la piel muy sucia, sí que hace una excepción.

En su día a día, su forma de dejar radiante la piel antes de aplicar cualquier tipo de crema o maquillaje es rociarse con agua termal, en lugar de con agua y jabón. "Luego lo retiro con un algodón", apuntó López Álamo.

El agua termal, muy utilizada en cosmética, es naturalmente rica en sales minerales y oligoelementos. Entre sus múltiples funcionalidades, hidrata la piel, evita las rojeces, calma tras la depilación o el afeitado, y ayuda a fijar el maquillaje e hidratar el rostro.