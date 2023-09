Sí, has visto bien: una pelota de tenis en la lavadora. Si te has dado una vuelta por las redes sociales y te has encontrado con este curioso fenómeno, has visto bien. Como muchas otras prácticas extravagantes pero eficientes, esta tendencia se ha popularizado en redes sociales, aunque no es un challenge o reto popular, simplemente una forma que cada vez se ha extendido más de mantener el orden y la limpieza en casa.