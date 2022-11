Un producto que va camino de hacerse con un puesto fijo en las mesas de estas navidades. Mercadona ha vuelto a tocar la tecla del éxito, y esta vez, con el lanzamiento de un dulce de un sabor muy característico y reconocible para muchos.

El nuevo invento alumbrado por Hacendado, la marca blanca de Mercadona, es un turrón. En apariencia, un turrón de crema de avellana, pero que sabe a algo que goza de un reconocimiento generalizado entre los consumidores, desde los niños hasta los más adultos. Todos los que lo han probado coinciden: "Es como si te tomaras un Kinder Bueno", dice uno de los múltiples comentarios que proliferan en redes sociales desde su reciente lanzamiento.

Las comparaciones con la famosa chocolatina se ha extendido de tal manera por internet que muchos creen que en realidad la cadena se han lanzado a competir con un producto similar. Pero nada que ver, al menos en la estética. Sí es verdad que gracias a estas comparaciones el de Mercadona cobra ventaja en las previsiones de ventas de la campaña de las próximas fiestas. Vamos, que los mantecados ya pueden jubilarse de las bandejas navideñas.

El secreto de este abrumador éxito debe estar en la mezcla, ya que la base del producto suena muy familiar. En rigor no es más que un turrón de chocolate con leche, rellenado con crema de leche, avellanas y galletas, además de otros edulcorantes.

Que arrase en ventas puede deberse también al precio. Por 1,45 euros te llevas un tableta de 140 gramos.

El problema es que no está resultando nada fácil a Mercadona satisfacer la disparada demanda de este producto. Han sido varios los clientes que han preguntado estos días a la empresa por la disponibilidad de un producto que muchos supermercados agotan en cuestión de días.

Muchos están comprando varias unidades para tener reserva para tiempo así que si todavía no lo has probado, no tarde demasiado porque están volando.