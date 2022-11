Llega el invierno y el frío, y comenzamos a notar algunos de sus efectos en nuestro cuerpo. Nos sentimos más cansados, con más fatiga e incluso abatimiento.

¿Qué podemos hacer? Es fundamental prestar atención a la alimentación, hacer ejercicio y mantener hábitos saludables en el día a día. De igual forma podemos complementar nuestra dieta con suplementos que faciliten poner a punto nuestro sistema inmune en estos procesos propios del invierno.

Te recomendamos los 3 complementos alimenticios de MARNYS® que te ayudarán a poner en forma las defensas de toda la familia.

Cuando llega el frío, MARNYS® cuida las defensas de toda la familia

MARNYS®, laboratorio especialista en complementos alimenticios y cosmética natural, ofrece una amplia gama de complementos alimenticios que favorecen el mantenimiento de nuestro sistema inmunológico. Es el caso de Propolvit Defens, VIT-C 1000 vitamina C liposomada y Protect Junior.

Propolvit Defens es un buen aliado de nuestras defensas para afrontar los cambios estacionales y los procesos propios del invierno, con una combinación de propóleo, jalea real, calostro, reishi, shiitake y vitamina B6. La vitamina B6 contribuye al normal funcionamiento del sistema inmune.

VIT-C 1000 Vitamina C liposomada es el suplemento de vitamina C perfecto gracias a la tecnología liposomada que facilita una mejor absorción de la vitamina C, y a su cómodo formato en viales bebibles monodosis. La vitamina C favorece la función normal del sistema inmunitario y protege a las células del daño oxidativo.

Protect Junior, aporta un alto contenido de jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Entre estas, la vitamina D, que mantiene el sistema inmunitario en niños a partir de 4 años y adolescentes. Tiene un agradable sabor a frutas del bosque, y un cómodo formato en viales bebibles sin necesidad de agua.

Encuéntralos aquí

¿Cómo se toman?

Estos tres complementos de MARNYS® se presentan en viales bebibles monodosis, un formato innovador, cómodo, seguro, fácil de tomar y transportar y que mejora la biodisponibilidad de los activos.

Solo debes tomar 1 vial al día.

Los adultos pueden combinar la toma de VIT-C 1000 y Propolvit Defens, tomando 1 vial de VIT-C 1000 antes del desayuno, y 1 vial de Propolvit Defens después del desayuno.

¿Dónde se compran los suplementos de MARNYS®?

Los complementos alimenticios y cosmética natural de la marca MARNYS® se venden en herbolarios, farmacias, parafarmacias, y online. Infórmate en marnys.com

¡Participa y gana un pack gratuito de #DefensasMarnys!

Solo hasta el 18 de diciembre de 2022 puedes participar en la promoción especial #DefensasMarnys y conseguir uno de los 3.000 packs de VIT-C 1000 y PROPOLVIT DEFENS. Entra en marnys.com/defensasmarnys y participa.