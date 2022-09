Mercadona cuenta con un nutrido surtido de productos en su catálogo. Más de la mitad de todo lo que vende procede de marcas propias, aunque todavía cuenta con un buen número de marcas que atraen a millones de clientes en todo el territorio nacional, así como en Portugal, donde se ha expandido la compañía de supermercados valenciana.

La firma, que cuenta con la friolera de 1.630 tiendas en la actualidad, renueva continuamente sus productos en secciones como alimentación, perfumería, hogar y mascotas, por lo que al igual que incorpora nuevas alternativas para sus clientes, retira las menos demandadas por ello, generando no pocos lamentos entre sus más adeptos.

Mercadona ha desvelado a través de redes sociales un buen número de productos que ya no podrán ser adquiridos en sus tiendas, siendo los últimos los que pasamos a desvelar a continuación.

Pan para dipear y untar

Presentado en una bolsa de 250 gramos, contenía 100 tostadas de pan para dipear y untar para utilizar al gusto del consumidor. “Estaba súper rico con el hummus”, lamentaba un usuario en redes sociales al saber que no iba a poder comprarlo más.

Consideraba una clienta que esta alternativa era “excelente para pieles maduras”, pero ya no podrá volver a adquirirlo.

Té verde sabor mango

“¿Ahora qué hago?”, publicaba un fiel adepto a esta variedad de infusión de Hacendado. “Tras probar el resto de variedades intentando buscar un sustituto me he dado cuenta que es insustituible y ninguna otra marca lo comercializa o al menos no lo he encontrado… y creo que como yo hay miles de consumidores”, apostillaba este mismo cliente de Mercadona al conocer la descatalogación del producto en cuestión.

Buenas y malas noticias para los golosos amantes de este producto. La buena, que volverá a estar disponible en un nuevo formato; la mala, que en la actualidad no está disponible y no volverá a estarlo con las características anteriores.

Leche energía y crecimiento

Leche entera, semidesnatada y desnatada; sin lactosa, de cabra, alta en proteínas o calcio; son múltiples las variedades de leches que podemos encontrar en Mercadona, pero el pack de bricks de leche energía y crecimiento ya no está en las estanterías. “Era la mejor en calidad y sobre todo el precio en comparación con otras marcas”, lamentaba una clienta al enterarse de su retirada.

Ron La Recompensa Elixir

Este ron añejo de origen dominicano era uno de los más demandados por el público más joven, pues se comercializaba en una botella de cristal de 1 litro con un económico precio de 7,15 euros. Precisamente estos clientes son los que ahora lamentan el adiós del producto producido por el proveedor Grandes bebidas y destilados S.L.

Croquetas de pollo congeladas

“El sabor, la calidad, el precio y que era un producto fácil de almacenar y siempre está disponible para cualquier cena rápida”. Así destacaba las virtudes de este producto una usuaria que lamentaba que ya no se puede adquirir en la popular compañía de supermercados. “Son lo máximo. Su sabor y textura me encantan”, apostillaba otra fiel adepta de estas croquetas.

Arroz integral con pollo y calabaza

Todavía podemos adquirir en Mercadona el arroz con pollo y verduras, pero no la variante integral con pollo y calabaza. Una pérdida para los clientes que la demandaban.

Helado cremoso de limón sin azúcar

Era una alternativa que destacaba según algunos clientes por “su sabor y las pocas calorías que aportaba”, pero ya no se puede comprar en los diferentes Mercadona. Quienes se quieran refrescar con helados sin azúcares añadidos en esta compañía sí pueden encontrar el Helado mini bombón Hacendado, el Helado mini cucurucho nata Hacendado, el Helado sándwich de nata Hacendado y el Granizado de limón Hacendado en esta gama más saludable.

Desodorante spray hombre protección extra

Este bote de 200 mililitros que destacaba, según una usuaria porque “tenía muy buen olor, no dejaba sensación de picor en las axilas y era muy respetuoso con la piel” ya no existe en el catálogo de la compañía.