Las melenas rizas son tendencia este verano. El pelo natural revoluciona las redes sociales, y el pelo rizado coge fuerza por su movimiento y versatilidad.

Ahora, las que no tienen el pelo rizado, lo quieren, y es por este anhelo por el que ha surgido una nueva manera de intentar dar forma a los rizos. El 'Método curly' es una técnica con la que conseguir sacar el mayor partido a tu pelo. Consiste en la utilización de una serie de productos específicos para este tipo de cabello, pero sobretodo en aprender a cómo lavarte el pelo - cuantas dosis de jabón, cuantos "schunch" ...- y a cómo debes secártelo -toallas de algunos materiales concretos-.

En las redes sociales se cuentan por millones los vídeos donde creadores de contenido enseñan a trabajar el rizo, y todos coinciden en una cosa: es importante el producto que se utiliza. Y como si lo hubiesen oído desde los despachos centrales de Mercadona, el gigante valenciano se ha lanzado a crear toda una gama completa de productos para hacer el 'Método Curly' por menos de 20 euros en total.

Se trata de "Curl Perfect", una gama compuesta por champú, mascarilla, acondicionador, sérum y gel de peinado. Lo mejor, como siempre, es el precio porque cada uno de los productos cuestan entre 2 y 4 euros, por lo que el tratamiento te sale, en total, por menos de 20.

Sus ingredientes principales son el aceite de coco y la manteca de karité para aportar brillo, nutrición y elasticidad al rizo. Si nos tuviésemos que quedar con un básico dentro de todo el conjunto este sería el acondicionador, que es sin aclarado y que potencia de forma natural los rizos sin apelmazarlos, aportando hidratación, además de reducir el encrespamiento para que sea más fácil peinar el rizo.

Los resultados, tal y como se pueden ver por redes sociales, quitan el hipo. Pero si no te convencen nuestras explicaciones, que sepas que expertas en el cuidado del cabello, como Llanos Blanco, ya le han dado el visto bueno: "Por mi tienen un OK por su relación calidad precio, no podemos pedir duros a pesetas. Tengo que darle una nueva oportunidad al gel, ya que la fijación no duro demasiado, diría que es más bien baja/media", ha escrito en su perfil de Instagram.