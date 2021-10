Las "dietas milagro" son un enemigo muy peligroso mientras el ejercicio y el descanso juegan el papel de aliados perfectos en las trincheras del adelgazamiento. La guerra no se gana sumando y restando calorías ni comparando unos y otros nutrientes sino cuando se ingieren alimentos sanos, no procesados que contribuyen a acelerar el metabolismo. De esta manera, mientras se adelgaza rápidamente conseguimos evitar el famoso "efecto rebote".

En este proceso juega un papel fundamental el metabolismo, el proceso por el que se transforman los nutrientes que contienen los alimentos en la energía necesaria para que el organismo funcione correctamente. Y cuanto mejor funcione el metabolismo, es decir, cuanto más rápido queme calorías, más rápidamente conseguiremos adelgazar y perder peso.

Hay muchos trucos para acelerar el metabolismo, pero también existen determinados alimentos que son aceleradores naturales. Se trata de alimentos naturales que hacen que el cuerpo queme más calorías de lo normal y, por tanto, nos ayudan a adelgazar. Estos son los mejores alimentos para acelerar el metabolismo para llevar una dieta sana, equilibrada y saludable a largo plazo.

Alimentos ricos en proteínas

Los expertos de We Heart apuntan a los alimentos ricos en proteínas como los mejores quemagrasas que existen gracias a su facilidad para acelerar el metabolismo. Pero no solo eso: también son excelentes para adelgazar ya que aportan una gran sensación de saciedad que lleva a comer menos, sobre todo entre horas. Además, también ayudan a aumentar y mantener la musculatura.

Los pescados, carnes magras como el pollo, los frutos secos, las legumbres o los lácteos son alimentos que ayudan a acelerar el metabolismo durante horas después de las comidas, haciendo que se quemen más calorías.

Alimentos ricos en selenio, zinc y hierro

Estos tres minerales son los encargados de regular la glándula tiroides, la encargada del metabolismo, entre otras funciones. Varios estudios han demostrado que, si existe alguna deficiencia en los niveles de estos tres minerales, la glándula tiroides podría resentirse no produciendo las hormonas suficientes y afectando directamente al peso de las personas.

Alimentos ricos en fibra

Muchos de los alimentos ricos en selenio, zinc y hierro lo son también en proteínas, pero de entre todos ellos destacan las legumbres. Además de sus nutrientes, son alimentos ricos en fibra, una sustancia que obliga al metabolismo a trabajar más en el proceso de digestión, comparado con otros alimentos. Ese trabajo extra hace que, en última instancia, se quemen muchas más calorías.

Beber agua, café y té para adelgazar

No se trata solamente de comer bien, sino de beber bien. Una dieta equilibrada tiene que tener todo tipo de alimentos, pero también de bebidas. Y entre estas últimas, tres consejos: agua, café y té. El agua no aporta calorías y está muy recomendado en todo proceso de adelgazamiento, por lo que es imprescindible beber una buena cantidad de líquido que los especialistas sitúan en dos litros diarios.

El café, por su parte, contiene cafeína que puede ayudar a aumentar el metabolismo hasta en un 10%, según varios estudios. Los habituales consumidores de café conocen los efectos de la cafeína, pero quizás no sepan que esos efectos son muy útiles si se utilizan como un truco para adelgazar sin esfuerzo. Se cree que tomar tres cafés al día puede ayudar a quemar 125 calorías más de lo normal. Otra bebida que no puede faltar en ninguna dieta es el té. No solo contiene cafeína, como el café, sino también catequinas, unos antioxidantes que ayudan a estimular el metabolismo y, por tanto, a adelgazar. Los tes más recomendados para quienes buscan perder peso son el té oolong y el té verde. Tómalos cada día y notarás los resultados a largo plazo.

Terminamos con una sustancia que tiene tantos seguidores como detractores: el picante. La capsaicina que contiene el picante puede acelerar el metabolismo y varios estudios han encontrado resultados que defienden la quema de hasta 50 calorías adicionales cada día y, además, la reducción del apetito. Los chiles o las guindillas son algunos de los alimentos que contienen esa capsaicina que nos ayudará a perder peso.