El deporte es óptimo para perder peso y estar en forma y para mantener un equilibrio mental, pero si no se cuida la alimentación adelgazar es imposible.

Comer bien bajo los parámetros de una dieta sana y equilibrada y, sobre todo, mantenerla en el tiempo, es fundamental. Pero tan importante es esto como adecuar lo que comemos a la jornada: no es lo mismo comer hidratos cuando se va a hacer deporte que cuando se va a pasar el día sentado en la oficina. El momento del día en el que se ingieren los alimentos también ha de valorarse.

Pero cuidar la alimentación para adelgazar va más allá que contar calorías y de integrar a la dieta alimentos saludables. La nutrición es compleja y la química ha de tenerse en cuenta. No siempre la mezcla de dos alimentos saludables otorga un resultado saludable.

Debemos adoptar determinados comportamientos habituales a la hora de adelgazar y perder peso. El fundador del programa de entrenamiento Atlean-X, Jeff Cavaliere, habla sobre la mentalidad que hay que adoptar para que la alimentación y el deporte a realizar sean compatibles y ayuden a adelgazar y perder peso.

Según el entrenador, no hace falta recurrir a hábitos complicados para perder peso: “Hay que volver a lo básico para encontrar el camino que nos permita adelgazar”, expresó Cavaliere. El primer enunciado es ‘¿cuál es el mejor ejercicio para deshacerse de un tipo de grasa?’.

Cardio para empezar el día

Haciendo movimientos no reduciremos la grasa de esas partes del cuerpo. En su lugar, será la alimentación la que marcará la diferencia: “Un ejercicio no solo no será capaz de identificar cuál es la zona con grasa de la que queremos librarnos, de hecho, no tiene nada que ver con el ejercicio, sino con la nutrición”.

Debido al confinamiento, son muchas las personas que han descubierto que no es necesario acudir al gimnasio para hacer ejercicio. Algunas han empezado a dar paseos más largos, otras salen a correr y un tercer grupo se ha decantado por practicar deporte en casa.

Algunos aficionados a la actividad física tienen diferentes rutinas de entrenamiento. Sin embargo, hacer cardio todas las mañanas de forma sistemática es el segundo ‘mito’ que Cavaliere desmintió: “No solo el cardio no es el principal movimiento para obtener resultados, si no que, en caso de que lo hagas en ayunas, tampoco encontrarás beneficios”. Aunque muchos piensen que con el cardio se queman muchas calorías si se realiza antes del desayuno, en realidad se eliminan menos que después de ingerir alimentos.

“Piensa en el cardio como una forma de fortalecer tu corazón y concentra tus esfuerzos en el déficit a través de lo que te llevas a la boca”, contó Cavaliere. Según el entrenador, la alimentación siempre marcará la diferencia a la hora de adelgazar y perder peso.

Conocer los alimentos y las dietas

Si bien los nutricionistas y médicos suelen recomendar el consumo de alimentos enteros como las verduras, la fruta o la carne, será importante distinguir qué parte de estos productos es beneficiosa. El tercer error que muchos comenten es ingerir la piel de pollo, por ejemplo. “Puede haber una amplia gama de diferencias en el valor nutricional y calórico de estos alimentos”, señaló el entrenador.

Lo mismo ocurre con el salmón al vapor, que sí sería saludable. Sin embargo, este producto, que está presente en el sushi, no trae beneficios cuando va acompañado de arroz blanco. "Las diferencias importan. Especialmente cuando se busca generar una pérdida de peso a largo plazo", indicó Cavaliere.

Pensar a corto plazo

Al hacer tanto hincapié en la alimentación, Cavaliere aprovechó también para desmentir la efectividad de las dietas: “Si le pones un nombre a tu forma de comer, para mí es un indicador de que quiere una solución a corto plazo para problemas que se resuelven a largo plazo”, dijo el entrenador.

Él afirmó que las dietas son, “por naturaleza”, soluciones a corto plazo, por lo que hay que encontrar una forma de que los hábitos alimenticios permanezcan de por vida, sobre todo si se está buscando una pérdida de peso que sea duradera.

El entrenador recordó la frase que muchos enuncian antes de adelgazar: ‘quiero estar listo para la playa’, más conocido en España como "operación bikini".

Es muy importante fijarse metas para perder peso, pero si al pasar la fecha para la que se quiere adelgazar se olvidan los hábitos aprendidos difícilmente se mantiene a largo plazo. Por tanto, solo aportará beneficios si mantenemos los hábitos después del verano.