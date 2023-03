La llegada de la primavera está a la vuelta de la esquina y son muchas las personas que ya están planeando una escapada para dejar atrás los oscuros y fríos meses de invierno y disfrutar del sol, la brisa y las temperaturas agradables. La estación más colorida del año es idónea para descubrir nuevos destinos maravillosos que brillan aún más durante estos meses tan especiales.

Para aquellos más indecisos que todavía no se han decantado hemos recopilado algunos lugares estupendos para conocer y en los que empaparse de su cultura y su belleza. Desde la floración de los cerezos en Japón hasta las espectaculares playas de Costa Rica, pasando por los campos de tulipanes que nos ofrece los Países Bajos, estas opciones te brindarán una experiencia inolvidable. Si los siguientes cinco destinos no están a tu alcance o no tienes el tiempo o el presupuesto necesario para visitarlos, al final te recomendaremos un lugar perfecto para disfrutar de la primavera sin salir de nuestro país.

Países Bajos

El país de los tulipanes es un destino único al que podemos viajar en primavera, aprovechando que es la época de floración de estas plantas. Todos los años, Ámsterdam, la capital del país, organiza el festival de tulipanes para celebrar la llegada de la primavera. Los jardines de Keukenhof son la principal atracción durante el festival, con tulipanes y otras flores de diversos colores y variedades en exhibición.

Además, la ciudad, conocida como la Venecia holandesa por sus famosos canales, se viste de un colorido muy especial debido a la floración de sus jardines, árboles y flores. Los jacintos y narcisos embellecen los puestos establecidos en el Bloemenmarkt, el único mercado flotante de flores del mundo.

Japón

Si eres una de esas personas que no le importa la distancia y puede viajar a la otra punta del mundo, la primavera es el momento más especial para conocer Japón. El pintor Vincent Van Gogh fue uno de los grandes artistas que se enamoró de la primavera japonesa. De hecho, redactó muchas cartas a familiares y amigos en las que hablaba sobre la belleza y los colores de la primavera nipona. Su obra ‘La floración del almendro’ refleja perfectamente esta pasión.

Es muy recomndable visitar Hakodate y pasear por Goryokaku, una fortaleza antigua convertida en parque y en la que el color rosa pálido, presente en los almendros, se mezcla con la arquitectura. Puedes subir a la torre y deleitarte con una panorámica para contemplar una de las ciudades más recomendables para viajar en primavera.

Además, en esta época puedes disfrutar de hermosos paisajes y festivales en ciudades como Tokio, Kioto, Osaka, entre otros. Es a finales de marzo o principios de abril, cuando la magia está en su máximo esplendor, cuando los cerezos que inundan el país florecen con toda su belleza. La tradición del hanami (literalmente “la contemplación de las flores”) reúne a las familias y a los amigos bajo los árboles de ‘sakura’ para celebrar la vida y el nuevo año escolar.

Italia

Un destino más cercano, que sorprende a todo turista es la vecina Italia. Este país esconde lugares de cuento para visitar especialmente en primavera. La Toscana resulta de lo más interesante, con sus colinas verdes y ciudades llenas de historia, como Florencia, Pisa y Siena. Pero también puedes visitar enclaves majestuosos en Venecia, Roma o la costa de Amalfi.

Italia ofrece además una gastronomía muy valorada en todo el mundo y el clima en esta época del año es perfecto para perderse en sus calles y explorar cada rincón que desprende un aroma a historia inigualable. Incluso, la temperatura es agradable durante estos meses, aunque podemos encontrarnos con algunos rezagos de lluvia.

Costa Rica

Si prefieres un destino tropical y perderte a más de 8.400 kilómetros de distancia, Costa Rica es una excelente opción. La primavera en el país centroamericano es una época perfecta para visitar sus hermosas playas, y recorrer sus montañas y selvas exóticas, pues se en estos meses del año se encuentra en la temporada seca.

Bañado por las aguas del Caribe y el océano Pacífico, en este lugar la naturaleza luce en su máxima expresión y muchos animales están activos durante estos meses del año, por lo que resulta fascinante explorar cada punto del país.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la época de lluvias en Costa Rica puede comenzar a finales de abril o principios de mayo en algunas áreas del país, especialmente en las zonas montañosas. Por lo tanto, si planeas visitar Costa Rica a finales de abril o mayo, es importante estar preparado para algunos cambios en el clima y llevar ropa adecuada para protegerte de la lluvia y el sol.

Marruecos

La primavera es una época excelente para visitar Marruecos. Durante los meses de marzo, abril y mayo, el clima es cálido y agradable, con temperaturas diurnas que oscilan entre los 20 y los 30 grados, lo que lo hace ideal para explorar las ciudades, los mercados y otros lugares turísticos. Además, en esta época, los paisajes del país se llenan de vida y color, especialmente en las zonas rurales, donde las flores silvestres y los cultivos están en plena floración.

Por otro lado, Marruecos celebra algunas festividades en primavera que valen la pena experimentar, como el festival de música Gnaoua en Essaouira o el festival de rosas en el Valle de las Rosas en el sur del país. En cuanto a la afluencia turística, Marruecos es un destino popular durante todo el año, pero en primavera suele ser menos concurrido que en verano o durante la temporada de invierno.

Andalucía

Como opción extra, para aquellos que prefieran visitar un lugar más cercano, España ofrece una infinidad de oportunidades para disfrutar de la primavera. Uno de esos lugares que podemos destacar es Andalucía, una comunidad autónoma con una gastronomía envidiable y una cultura propia sin igual. Lo cierto es que Andalucía presume de belleza e interés los doce meses del año, pero muchas personas prefieren visitarla en otoño o primavera, para evitar el intenso calor que hace en algunos puntos de su geografía durante el verano y las lluvias y el frío del invierno.

En esta comunidad podemos encontrar muchas actividades que se pueden disfrutar durante la primavera, como visitar los hermosos jardines y parques de la región, hacer senderismo en las montañas o en la costa, explorar las ciudades y pueblos andaluces o, si la temperatura lo permite, probar el agua de sus preciosas playas. Además, en primavera se celebran algunas de las fiestas más importantes de la región, como la Feria de Abril de Sevilla y la Semana Santa.