Destinos para disfrutar de un verano de aventura

Las clásicas vacaciones de sol y playa no satisfacen al viajero más inquieto y aventurero que quiere huir del mundanal ruido. Perderse por un bosque practicando trekking, escalar una montaña con el riesgo y la pericia que ello conlleva, o adentrarse en una jungla en busca de animales exóticos suponen más que unas vacaciones: es experimentar la sensación de estar vivo y en contacto con la naturaleza más extrema. Los amantes de este tipo de viajes lo tienen hoy más fácil gracias a las agencias especializadas en turismo de aventura, que no dejan nada al azar. Si todavía no has decidido destino para tus próximas vacaciones, toma nota de estos sitios para vivir un verano de aventureros.



Islandia

Foto: Shutterstock

Tierra de auroras boreales y volcanes, Islandia posee una de las rutas para disfrutar a pie más bellas del mundo. La travesía de Laugavegur trascurre por glaciares, montañas verdes, paisajes volcánicos, aguas termales y cascadas. Y los amantes de las series podrán descubrir los lugares donde se rodó la emblemática serie 'Juego de Tronos'.



Islas Mascareñas

Foto: Shutterstock

Reunión, Mauricio y Rodrigues son tres de las islas que componen el archipiélago de las Mascareñas, descubierto en 1513 por el navegante portugués Pedro de Mascarenhas. Rutas plagadas de vegetación exhuberante, volcanes de otro mundo, cascadas submarinas, playas salvajes y blancas, y un paraíso de tortugas.



La Ciudad Perdida de Teyuna

Foto: Shutterstock

En la Sierra Nevada, Colombia, se esconden las ruinas de la antigua ciudad de Teyuna, fundada en el año 800 por los taironas y descubierta en 1975 por un grupo de saqueadores de tesoros. Para llegar hasta ella se requiere superar una exigente caminata de varios días a través de un fascinante bosque tropical, vadeando ríos, subiendo montañas, y haciendo noche en poblados indígenas.



Kamchatka

Foto: Shutterstock

Un viaje por la península siberiana es una aventura explosiva. Kamchatka está rodeada de decenas de volcanes activos, como el Mutnovsky, el Gorely o el Kluchevskoy, el más grande de Eurasia con sus 4.850 metros de altura. Las rutas diseñadas a través de la tundra rusa suponen darnos de bruces con una variada fauna que incluye zorros, perros de las praderas e incluso osos.



Borneo

Foto: Shutterstock

La tercera isla más grande del mundo es un paraíso natural. La experiencia borneana puede llegar a ser inabarcable: espesas junglas que dan cobijo a primates como orangutanes, monos narigudos o macacos, plantas carnívoras, y todo tipo de especies exóticas. Playas de cuento y cruceros de ensueño por el río Kinabatangan pueden combinarse con la visita al monte Kinabalu, donde está la vía ferrata (ruta equipada con material de escalada) más alta del mundo (3.800 metros).



Expedición a la cordillera Ellsworth

Foto: Shutterstock

Viajar a la Antártida está ahora al alcance de cualquiera, previo desembolso, eso sí, de una cantidad considerable. Pero ojo, porque es un destino, además de para los más pudientes, para los más preparados. El continente helado simboliza lo más salvaje de nuestro planeta. Un lugar desolado, extremo y prácticamente virgen. La imponente cordillera Ellsworth es un reto para los aficionados al alpinismo.