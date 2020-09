Marc Hirschi gana a lo grande en el Tour

El suizo Marc Hirschi, del equipo Sunweb, ha conseguido ganar la duodécima etapa del Tour, después de haber estado antes dos veces muy cerca de conseguirlo en su primera participación en la carrera, con un segundo y un tercer puesto.



Gracias a otro espectacular y poderoso ataque lejano, el talento de 22 años dejó a sus compañeros de fuga, el catalán de Movistar Marc Soler y el alemán Max Schachmann, para terminar ganando.





?? @MarcHirschi has attacked in the Suc au May! He is now alone in the lead!



?? Marc Hirschi attaque dans le Suc au May ! Il est seul en tête à présent !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/Na0GjdgOHb