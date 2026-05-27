El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Hoy, 27 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 42% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de que la brisa del mar pueda hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca en las zonas costeras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas. Sin embargo, en general, el viento será suave y no debería causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que desean disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones por la naturaleza. La ausencia de precipitaciones también permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se espera que el cielo esté mayormente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. El cielo seguirá siendo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:02. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Vilanova de Arousa, ya sea paseando por la costa, realizando actividades deportivas o simplemente relajándose al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.