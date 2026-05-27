El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera, aunque es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en los alrededores de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará despejado, permitiendo que los residentes y visitantes de Vilagarcía de Arousa disfruten de un hermoso ocaso, que se producirá alrededor de las 22:02 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo de hoy en Vilagarcía de Arousa se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar las actividades al exterior y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Catoira un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 27 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.