El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados , con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, alrededor de las 14:00 y 15:00.

El cielo se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 29 grados a las 16:00 y bajando a 26 grados hacia las 19:00. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 39% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Al caer la noche, el cielo se despejará aún más, y la temperatura descenderá a 21 grados a las 21:00, con un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 22:00, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, hoy en Vilaboa se prevé un tiempo ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Redondela. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados en su pico más alto.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.