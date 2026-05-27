El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A lo largo del día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día cómodo para los residentes y visitantes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Vila de Cruces disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 22:00 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24°C al caer la noche, lo que hará que las temperaturas sean más frescas y agradables para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo de hoy en Vila de Cruces se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados durante las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco y cómodo para comenzar el día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente favorable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que descenderá ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.