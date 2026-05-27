El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Vigo, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 20-21 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa se situará en un 57%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y agradable, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h, predominando de dirección sureste y sur. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de viento de hasta 12 km/h, aumentando a 14 km/h en la tarde. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas pico.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes y visitantes de Vigo pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un máximo de 29 grados, antes de descender gradualmente hacia la tarde.

En la tarde, se espera que el cielo continúe despejado, con temperaturas que irán bajando a medida que se acerque la noche. Para el ocaso, que ocurrirá a las 22:00 horas, la temperatura se situará en torno a los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:03. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.