El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 31 grados a las 2 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 15 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de 39 km/h hacia las 7 de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Valga pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 22:01. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 8:00, y continúe aumentando hasta llegar a los 24 grados hacia las 10:00.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Catoira un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la hora del almuerzo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.