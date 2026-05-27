El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo hasta un 35% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de nubes, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 20°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:59. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en la noche clara.

En resumen, Tui disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo este clima favorable, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la cobertura de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas se mantendrá, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.