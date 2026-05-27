El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del noroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán a descender a partir de las 19:00 horas, cuando se espera que la temperatura baje a 27 grados. La puesta de sol está programada para las 22:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la 1 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.