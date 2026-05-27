El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 31% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que quienes planeen salir se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre los 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar peligrosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de un picnic o realizar deportes en el exterior. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos que ofrece Soutomaior.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar algunas nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 22:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y mantente fresco y seguro mientras disfrutas de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas de 21 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, antes de repuntar nuevamente.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Redondela. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados en su pico más alto.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados , con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, alrededor de las 14:00 y 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.