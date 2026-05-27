El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 19 grados , que descenderá ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y llegando a un máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, irá presentando nubes altas a partir de las 03:00 horas, manteniendo un ambiente mayormente despejado durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% a la medianoche y disminuyendo a un 31% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será controlada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 12:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Silleda pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé una ligera probabilidad de tormenta de un 5% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general.

El ocaso se producirá a las 22:00 horas, marcando el final de un día que promete ser ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, Silleda se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y del buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente favorable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a primera hora y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.