El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en las horas centrales, lo que hará que la jornada sea cálida, especialmente para aquellos que planean pasar tiempo en la playa o realizar excursiones. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-60%, lo que contribuirá a una sensación de confort, sin que el ambiente se sienta excesivamente bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h, principalmente del sur y suroeste. Esto podría ser un factor a considerar para quienes practiquen deportes acuáticos, ya que las condiciones del viento pueden influir en la navegación y el surf. Sin embargo, la dirección del viento también puede ofrecer un alivio refrescante durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias a lo largo de la jornada. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado. Esto es especialmente positivo para los turistas y residentes que buscan disfrutar de las playas de Sanxenxo, así como de sus rutas de senderismo y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará mostrando un predominio de nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando valores alrededor de 20 grados al caer el sol, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para explorar la belleza de la costa gallega y disfrutar de la hospitalidad de esta encantadora localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 26 grados hacia las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente templado y cómodo para comenzar la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.