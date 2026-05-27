El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% en las primeras horas y descendiendo hasta un 24% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean más llevaderas para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:59. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna local.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , con un ligero aumento a medida que avanza el día. Se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 34 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ponteareas se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.