El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 29% durante la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con comodidad.

En cuanto al viento, se prevé una brisa suave predominante del este, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para actividades al aire libre como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:00 horas. La temperatura nocturna se mantendrá en torno a los 21 grados, lo que sugiere que será una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este espléndido día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la presencia de nubes altas se mantendrá, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.