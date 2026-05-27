El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 26 grados. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Los cielos despejados y poco nubosos continuarán hasta el ocaso, que se espera para las 22:02 horas, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

El viento, aunque suave, podría intensificarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 14 km/h. Esto podría ser un alivio refrescante para los que se encuentren en exteriores, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 25 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . La humedad relativa será del 73%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente al amanecer.

Hoy, 27 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 26 grados por la tarde, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.