El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente favorable en Redondela. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 32 grados en su pico más alto.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, con una humedad relativa que rondará el 62%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. A medida que avance la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados hacia las 14:00 horas. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 13 km/h. Este viento suave será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se prevé que la temperatura baje a unos 22 grados hacia las 21:00 horas, y el viento continuará soplando desde el sureste, aunque con menor intensidad.

El ocaso se producirá a las 22:00 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el tiempo en Redondela para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Pazos de Borbén, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas de 21 grados a las 00:00 horas, manteniéndose en ese rango durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y 06:00 horas, antes de repuntar nuevamente.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 31 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados , con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, alrededor de las 14:00 y 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.