El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

Hoy, 27 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas del día, descendiendo ligeramente a 20°C hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé un calor agradable de hasta 30°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que hará que la sensación térmica sea aún más cálida. La humedad relativa, que se sitúa en torno al 30% durante las horas más cálidas, contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará principalmente del sur-suroeste, alcanzará velocidades de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio refrescante, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución con la fuerza del viento, especialmente en áreas abiertas o cerca de árboles.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28°C hacia las 17:00 horas y bajando a 26°C al caer la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 42% hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 22:00 horas. Las temperaturas nocturnas rondarán los 20°C, lo que hará que la velada sea agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre. En resumen, Pontevedra vivirá un día espléndido, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Barro se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 28 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando con 21 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 28 grados hacia las 14:00 horas. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, estabilizándose en torno a los 25 grados a las 18:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.