El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de mayo

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Pontecesures, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% y aumentando gradualmente hasta un 77% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas de mayor temperatura, cuando se prevé que el termómetro alcance su punto máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. A pesar de este aumento en la temperatura, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noreste con una velocidad constante de entre 5 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 18:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y húmeda. La puesta de sol está programada para las 22:02, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Pontecesures podrán disfrutar antes de que caiga la oscuridad.

En resumen, el día de hoy en Pontecesures se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente despejado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y disfrutar de las agradables temperaturas que caracterizan esta época del año.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera en Catoira un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados hacia las 09:00 horas.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cuntis, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:01. A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 30 grados.

El día de hoy, 27 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-26T20:47:12.